Netflix suspende película de Will Smith tras el escándalo en los Oscar 2022 Netflix canceló la próxima película de Will Smith, que lleva por nombre Fast and Loose. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El impulso que tuvo Will Smith de golpear a Chris Rock durante la ceremonia de los premios Oscar parece estar teniendo muchas más consecuencias de las que imaginábamos. En medios de opiniones divididas, sensibilidades dañadas y la renuncia del propio actor como miembro de la Academia, Netflix también se ha posicionado ante el acto violento, uno de los escándalos más sonados de Hollywood. Se ha conocido a través de una información difundida por The Hollywood Reporter que la plataforma de streaming canceló la próxima película de Smith, que lleva por nombre Fast and Loose y que cuenta la historia de un jefe del crimen que pierde la memoria, y que se encuentra viviendo con una doble identidad, como un capo rico y un agente de la CIA en ruinas. "Parece que Netflix desconfiaba comprensiblemente de seguir adelante. No está claro si intentará hacer el proyecto con otra estrella y director", dijo una fuente al sitio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Will Smith Will Smith | Credit: Neilson Barnard/Getty Images Una semana antes de los Oscar el entonces director del filme, David Leitch, abandonó el proyecto por otro, y Netflix estaba en busca de otro director, hasta que finalmente ha decidido poner a un lado la película. "Lo pusieron sigilosamente lejos de su lista de prioridades", comunicó la publicación. Will Smith abofetea a Chris Rock 94 entrega de los premios de la Academia Credit: Getty Images Luego de la bofetada que Smith le propinó a Rock en la gala de los Oscar, La Academia condenó el suceso violento. Una fuente aseguró a CNN que esa institución "consideró seriamente" expulsar a Smith de la ceremonia poco después del incidente, aunque finalmente dejaron que permaneciera en el teatro y recibiera su galardón a 'Mejor Actor'. Will Smith Will Smith | Credit: Paul Morigi/WireImage El protagonista de King Richard se disculpó públicamente tanto con Rock como con la Academia. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", escribió en Instagram. Ahora el actor renunció por decisión propia a la Academia tras haber dañado a muchos con su actitud. "Renuncio como miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada", dijo en un comunicado.

