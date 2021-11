Novia de Octavio Ocaña comparte los regalos y la fiesta de cumpleaños que tenía preparada Este 7 de noviembre el actor habría cumplido 23 años. Su pareja Nerea Godínez enseña qué le iba a regalar y los preparativos que ya estaban listos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 7 de noviembre, Octavio Ocaña cumplía 23 años. Tenía toda la vida por delante para celebrar en compañía de su gente amada y su público, pero su trágica muerte tras una persecución policíaca en Cuautitlán Izcalli lo paró todo en seco. El entrañable actor de la serie Vecinos fallecía hace poco más de una semana de una forma todavía no muy clara tras recibir un impacto de bala. En el que hubiera sido el día de su cumpleaños, nadie se olvida de él. Especialmente su novia Nerea Godínez, quien ha querido celebrar este aniversario por todo lo alto y en honor a su prometido. A través de sus redes sociales ha compartido los regalos, la tarta y los detalles que tenía preparados para sorprender a su pareja. Primero quiso felicitarle y mostrarle el regalo que le había adquirido, una botella de tequila con la foto grabada de los dos besándose. "Sé que este hubiera sido tu hit", escribió. "A tu salud mi amor". Después de esta bonita felicitación en la que la joven le confiesa de nuevo su amor y le desea un feliz cumpleaños allá donde esté, fue publicando imágenes de lo que hubiese sido una fiesta por todo lo alto para su chico. Octavio Ocaña Octavio Ocaña | Credit: IG/Nerea Godínez Octavio Ocaña Octavio Ocaña | Credit: IG/Nerea Godínez Octavio Ocaña Octavio Ocaña | Credit: IG/Nerea Godínez Globos, una torta de película y una especie de altar lleno de fotos de Octavio y la gente que le quiso, fueron tan solo algunos de los bonitos objetos y obsequios con los que adornó este rincón dedicado a su enamorado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo palabras de amor y de alegría honrando su vida y su persona, todo lo bonito que fue e hizo sentir a los demás. "Nuestros planes siguen en pie mi rey. Todo lo que íbamos a hacer juntos se hará estés o no estés! Te amo, amor de mi vida, de aquí a donde te encuentres", escribió. Tanto Nerea como la familia del actor, la cual también le recordó con mucho sentimiento y dolor este día por no tenerle con ellos, siguen exigiendo justicia por su muerte.

