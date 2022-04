Neida Sandoval se emociona al hablar de la muerte de su esposo: "Ha sido más difícil de lo que yo esperaba perder a David" A casi 2 meses de la partida de su esposo, la periodista hondureña quiso agradecer a través de su canal de YouTube las incontables muestras de condolencias que ha recibido y reconoció que "fue devastador" presenciar su muerte. "Le dije que lo iba a llevar al hospital, pero no me esperó". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Neida Sandoval Neida Sandoval se emociona al hablar de su esposo | Credit: YouTube Neida Sandoval Neida Sandoval y sus hijos han vivido "días muy difíciles" en su hogar desde que el esposo de la reconocida periodista hondureña perdiera la vida el pasado 22 de febrero víctima de "una falla cardiaca repentina e inesperada". La comunicadora, que 50 días después de lo sucedido aún no se ha sentido con las fuerzas necesarias para poder retomar sus actividades normales, quiso hacer recientemente un esfuerzo para agradecer a través de su canal de YouTube los mensajes de condolencias y de cariño que le han hecho llegar sus seguidores y el público en general. "Han sido días muy difíciles aquí en mi hogar para mí y para mis hijos y quería hacer este video para agradecerles por todos sus mensajes de condolencias. Muchos de ustedes saben que el 22 de febrero de este año mi esposo David falleció aquí en nuestra casa en Miami. Fue una falla cardiaca repentina e inesperada, en cuestión de minutos se nos fue frente a mis ojos. Fue muy duro, muy difícil afrontar ese momento y he estado en oración constante para lograr tener paz y entendimiento y asimilar que mi esposo ya no está con nosotros", compartió la periodista sin poder contener la emoción. "Pensé que no iba a sentirme así tan emocionada al hablar con ustedes, pero es la primera vez que hago esto. Pensé que iba a lograr hacer lo que he hecho por tantos años frente a las cámaras [que] es no llorar, pero bueno voy a ser como siempre he sido con ustedes, muy sincera, más que todo agradecerles a través de este video [...]". Me dijo que se sentía muy débil. Le dije que lo iba a llevar a emergencia al hospital, pero no me esperó. Recostado en nuestra cama lo vimos dar su último suspiro — Neida Sandoval Con lágrimas en los ojos, el exrostro de Despierta América (Univision) aseveró que para ella "fue devastador" presenciar la muerte de su esposo "la tardecita del 22 de febrero". Neida Sandoval Neida Sandoval se emociona al hablar de su esposo | Credit: YouTube Neida Sandoval "Se empezó a debilitar mucho y me dijo que se sentía muy débil. Le dije que lo iba a llevar a emergencia al hospital, pero no me esperó. Recostado en nuestra cama lo vimos dar su último suspiro y ahí falleció tranquilo, en paz. Pero para nosotros fue devastador, para mi hijo y para mí que lo estábamos viendo y a mi hija que la tuve que llamar a la universidad fue muy duro y han sido días muy difíciles", reconoció Sandoval, quien agradece que no tuviera una agonía larga. "Fue muy rápido, no esperaba que se me muriera ese día, estábamos conversando, mi hijo y yo quedamos en shock, pero Dios fue misericordioso con él, se lo llevó rápido", agregó. A punto de cumplirse dos meses desde la inesperada partida de su esposo, Neida admitió que no ha podido retomar aún "sus actividades normales" ya que el dolor ha sido muy grande. "Ha sido más difícil de lo que yo esperaba perder a David. Él amaba la vida y luchó como un guerrero, pero bueno está descansando en paz, de eso estoy segura porque su rostro cuando se me fue denotaba paz. Gracias por acompañarme, les debía este agradecimiento y espero que pronto pueda retomar mis actividades normales", expresó la periodista. Su última voluntad Neida compartió que la última voluntad de su esposo fue que depositaran sus restos en su tierra natal, por lo que en los próximos días estarán viajando a Honduras para cumplir con ello. Neida Sandoval y su esposo David Cochran Neida Sandoval y su esposo | Credit: Instagram/@neidasandovaltv "Su última voluntad fue que cremáramos sus restos y que lo lleváramos a enterrar a mi pueblo natal Minas de Oro, un pueblo con un paisaje precioso rodeado de montañas. David se enamoró de mi pueblo cuando me fue a visitar cuando éramos novios y todos los años visitábamos a nuestra familia en la finca familiar. Él amaba ir a Honduras, ir a mi pueblo, ir a la finca, estar con la familia, así que su última voluntad después de conversarlo muchas veces fue que no le llevara a Tennessee, donde están enterrados sus padres, sino que lo enterrara en mi pueblo donde eventualmente yo también voy a ser enterrada, así que ahí quedarán sus restos", explicó.

