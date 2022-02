Lo mejor del día: ¡Neida Sandoval regresa a Despierta América! Luego de más de 10 años de que se despidiera de Despierta América, la periodista hondureña Neida Sandoval ha regresado a dar los buenos días al show matutino de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Más de 10 años después de despedirse de Despierta América, la periodista Neida Sandoval ha regresado a dar los buenos días a la audiencia que por años la acompañó en la pantalla chica. ¡Y ha sido emocionante! La hondureña, quien en sus tiempos en el matutino de Univision era conocida como La reina de noticias, no podía faltar en la celebración por los 25 años del programa. Los conductores actuales la recibieron en el set con risas, aplausos, besos, abrazos, y una admiración desbordada hacia la hondureña Sandoval, Karla Martínez y Raúl González la pasaron en grande recordando los momentos juntos mientras trabajaban en el espacio de noticias. Según contó, sus 15 años en Despierta América supusieron un máster en Comunicaciones, un doctorado en Periodismo, porque "tuve en mis manos la posibilidad de las coberturas más intensas de los últimos tiempo". También contó que en ese programa anunció su embarazo, el nacimiento de sus hijos, los tres derrames cerebrales de su esposo, la enfermedad y muerte de su padre, y pudo salir adelante gracias a todos los colegas que la acompañaron en esos momentos. "Cuando vengo a Despierta América recuerdo cuando voy a la casa donde nací", dijo. "Esta es una familia como mi familia". La periodista aseguró haberse sentido "contenta" por la invitación y agradeció al resto del equipo por la "cálida bienvenida" En particular agradeció a Martínez por la invitación y la acogida que le dieron. "Qué lindo verte, y conversar contigo mi querida @karlamartineztv. Gracias por invitarme a recordar mis buenos momentos en @despiertamerica Felices 25 👏👏👏♥️", escribió. En 2011, fue la propia Sandoval quien comunicó a su audiencia que por decisión propia se retiraba de Despierta América. "Los amo y les comunico que hoy comienza una nueva etapa en mi vida después de 32 años en TV he decidido salir de mi casa", dijo en sus redes. "Les quiero reafirmar que estoy bien viviendo intensas emociones porque mi experiencia Univision fue maravillosa y donde hice grandes amigos", indicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La periodista aclaró que "la cadena Univisión no me despidió, me ofrecieron opciones que decidí no tomar y pedí abandonar la empresa. Solo bellos recuerdos me llevo", aseguró. Recuerdos que pudo volver a compartir este jueves en la llamada casita más feliz de la televisión.

