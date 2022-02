Neida Sandoval honra a su esposo con este video de ambos antes de partir y cumple su última voluntad En memoria al que ha sido su compañero de vida, la periodista publicó una charla entre ambos meses antes de su fallecimiento. Un legado de puro amor y un recuerdo único en su corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En cada una de sus apariciones televisivas y cualquiera que sea el medio, Neida Sandoval siempre ha emanado paz y armonía. Incluso un momento tan difícil como el fallecimiento de su amado esposo, David Cochran, la hondureña lo ha transmitido como solo ella podría. Días después del triste anuncio, la respetada comunicadora ha contado que se cumplirá la última voluntad de su marido. Se trata del lugar en donde descansarán sus restos. Tal y como explica la conductora en sus redes, David era un enamorado de Minas de Oro, el pueblito de Honduras que vio nacer a su mujer. "Y su deseo será cumplido. Su restos serán llevados a mi pueblo natal donde seguirá recibiendo el cariño que tanto atesoró. Te amo David. ¡Mi vaquero gringo con corazón catracho! ", escribió junto a esta entrañable imagen de las pasadas navidades. Además de compartir esta fotografía desde ese rincón hondureño donde fue tan feliz y en el que le acogieron hace más de 35 años los familiares de Neida, hubo otro detalle que su esposa publicó con profundo orgullo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace 4 meses, la que fura la icónica conductora de Univision por muchos años, publicó una deliciosa charla con su esposo en su canal de Youtube. Hablar era uno de los pasatiempos favoritos de la pareja desde que se conocieron y este video hoy tiene más sentido y razón que nunca. "Yo estoy mejorando poco a poco", decía agradeciendo los cuidados y el amor recibido por Neida a cada paso. En esta conversación se nota la evolución de David y sus ganas por tirar hacia adelante. Además, la periodista narraba los pasos que daban cada día para que su mejoría siguiera su curso. "Aquí está, volvió a caminar, volvió a pensar, volvió a sonreír, volvió a pelear, volvió a discutir, volvió a tener el control de sus habilidades...", explicó Neida después de afirmar que David había sufrido 4 derrames, un ataque al corazón y otros problemas de salud como la diabetes e incluso epilepsia. Neida Sandoval Neida Sandoval | Credit: Youtube/Neida Sandoval Unos meses después de este entrañable momento, su vaquero gringo fallecía habiéndolo dado todo y rodeado del amor de su familia, su más grande tesoro. Estas imágenes son un homenaje a ese amor y a esa vida tan rica y llena de momentos especiales. ¡Buen viaje, querido David!

