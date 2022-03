Neida Sandoval da un último adiós a su esposo David, quien será enterrado en Honduras. Mira el emotivo video. La presentadora Neida Sandoval da un último adiós al amor de su vida, su esposo David Cochran, quien será enterrado en Honduras. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Neida Sandoval dio un último adiós al amor de su vida, su esposo David Cochran. La presentadora compartió un emotivo video en Instagram del servicio fúnebre de su esposo, un veterano de las Fuerzas Armadas estadounidenses. "Gracias por cada uno de tus mensajes de condolencias por la pérdida física de mi esposo David el 2/22/22. Esta semana en Miami, en una ceremonia íntima, honramos su memoria junto a queridos amigos y familiares, celebramos la vida de David, recordamos al hombre fuerte y cálido que fué, y recibió honores militares como Veterano de U.S. Marine Corps y U.S. Army", compartió Sandoval. "En las próximas semanas llevaremos sus cenizas a mi tierra natal Honduras, que David amaba y donde fue su voluntad ser enterrado", reveló la galardonada periodista. David Cochran falleció a sus 70 años. Cochran llevaba 19 años batallando contra las secuelas dejadas por complicaciones cardiovasculares a raíz de tres derrames cerebrales y ataques cardíacos que sufrió en enero del 2003. Neida compartió en sus redes sociales que "su muerte fue rápida e inesperada", y reveló que "David falleció en nuestra casa rodeado de nuestro amor y cuidados". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Neida Sandoval y su esposo David Cochran Credit: Instagram/@neidasandovaltv La presentadora hondureña ha expresado lo mucho que extraña a su alma gemela, quien es el padre de sus mellizos Abener David y Aliene Aída. Neida Sandoval Credit: Sipa Usa/The Grosby Group En el video del homenaje a su esposo, vemos un retrato de David Cochran en su juventud con su uniforme militar. Varios militares están presentes junto a la familia y lo honran, entregándole una bandera americana a Sandoval y agradeciéndole el servicio de su esposo a Estados Unidos. Los hijos de la presentadora la consuelan cuando empieza a llorar. Que en paz descanses, David.

