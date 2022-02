El día que la vida como pareja y familia de Neida Sandoval y su esposo tomó otro rumbo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Neida Sandoval Credit: Instagram Neida Sandoval El esposo de la reconocida periodista hondureña, quien perdió la vida este 22 de febrero a sus 70 años, sufrió hace casi dos décadas tres derrames cerebrales y ataques cardíacos que lo dejaron inmóvil en una cama y le robaron todo su aprendizaje. El camino desde entonces no fue fácil. Esta es su historia de superación. Empezar galería El inicio Neida Sandoval Credit: Instagram Neida Sandoval Tras varios años de casados, Neida Sandoval y su esposo David Cochran se convirtieron en 2002 en padres de los mellizos Aliene Aida y Abener David. Poco podía sospechar en ese momento el matrimonio que su felicidad se iba a ver empañada tan solo unos meses después por un inesperado y trágico suceso. Era la mañana del 13 de enero de 2003 cuando en un instante su vida como pareja y familia tomó otro rumbo. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Su esposo colapsó Neida Sandoval Credit: Instagram Neida Sandoval Ese día, el esposo de la exconductora de las mañanas de Univision colapsó en la cocina de su casa en Miami tras sufrir "tres derrames cerebrales en la parte derecha del cerebro que controla el área cognitiva y un ataque cardiaco que lo dejaron inmóvil en una cama y le robaron todo su aprendizaje". 2 de 8 Ver Todo Quedó como un bebé Neida Sandoval Credit: Instagram Neida Sandoval "David de repente había quedado como un bebé, no podía caminar, ni demostrar sus emociones, ni ponerse su ropa o bañarse, no podía lavarse los dientes, ni comer solo, olvidó cómo abrir una puerta, manejar un auto, decir te quiero, abrazarnos, había perdido la habilidad natural de reír o enojarse...", llegó a compartir Neida sobre lo ocurrido. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Salió adelante Neida Credit: Instagram Neida Sandoval Aunque "los pronósticos médicos no eran alentadores", "una combinación de buenos médicos, excelentes terapistas, cambio de alimentación, medicamentos administrados correctamente, cuidados en casa, amor familiar, ayuda de amigos queridos y fe en nuestro ser supremo", lograron que "hoy 19 años después David sigue aquí y nosotros junto a él", compartía en enero de este año Neida a través de su cuenta de Instagram. 4 de 8 Ver Todo Camino largo Neida Sandoval Credit: Instagram Neida Sandoval El camino, como reconocía la propia Neida, "ha sido largo, de batallas y victorias, de tropiezos y caídas, de seguir adelante con una sonrisa y fe que solo Dios nos puede dar". 5 de 8 Ver Todo Sus hijos Neida Sandoval Credit: Instagram Neida Sandoval Una de las cosas que más valora Neida es que sus hijos tuvieron el privilegio de "crecer junto a su papa, de compartir valiosos conocimientos al momento de hacer tareas escolares juntos durante la primaria y secundaria, de desarrollar como adolescentes una sensibilidad ante las personas con necesidades especiales y de valorar la unidad familiar y entender que no hay excusas para seguir adelante conquistando sus sueños". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Muerte inesperada Neida Sandoval Credit: Instagram Neida Sandoval Aunque llevaba 19 años con su salud frágil "por las secuelas dejadas por complicaciones cardiovasculares a raíz de 3 derrames cerebrales y ataques cardiacos que sufrió en enero de 2003, la muerte del esposo de Neida este 22 de febrero tomó por sorpresa a todos. "Fue inesperada y rápida", aseguró la periodista en una publicación que compartió en Instagram. 7 de 8 Ver Todo Gran vacío Neida Sandoval Credit: Instagram Neida Sandoval "Su muerte nos deja un gran vacío y pedimos a nuestro amado Dios paz para su alma y consuelo para nuestros corazones entristecidos con su partida física. Te amamos David y no podemos creer que ya no estás con nosotros", compartió Neida a través de las redes sociales tras su muerte. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

