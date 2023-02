La emotiva carta abierta de Neida Sandoval a su esposo a 1 año de su muerte La periodista escribió una carta a su "amado David" con motivo del primer aniversario de su muerte que quiso compartir a través de las redes sociales. Léela aquí. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Neida Sandoval Neida Sandoval | Credit: Mezcalent El 22 de febrero de 2022 es una fecha difícil de olvidar para Neida Sandoval. Ese día la reconocida periodista hondureña perdió a su esposo, David Cochran, quien llevaba casi dos décadas "con su salud frágil por las secuelas dejadas por complicaciones cardiovasculares a raíz de 3 derrames cerebrales y ataques cardiacos que sufrió en enero de 2003". Desde entonces, Neida y sus hijos han tenido que aprender a vivir con su ausencia, una ausencia que por más que pase el tiempo –ya ha transcurrido un año– sigue doliendo como el primer día. Así lo reveló el exrostro de las mañanas de la televisión hispana en la emotiva carta que este miércoles escribió a su esposo coincidiendo con el primer aniversario de su muerte. Neida Sandoval Neida Sandoval y su esposo | Credit: Instagram Neida Sandoval Una carta en la que Neida abre su corazón y confiesa el dolor que le provoca su ausencia. "No escuchar tu voz en la mañanas pidiendo tu primera taza de café, duele. No poder abrazarte, cala profundo. No poder conversar contigo y sentir tus amorosos abrazos nos provoca llanto. No sentir tu amor por nuestra familia como siempre nos hiciste sentir nos aprieta el corazón", reconoció. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lee aquí la carta completa Mi amado David. Un año se cumple hoy desde que nos dejaste… Ha sido un año muy difícil mi amor… no sabes cuánto te extrañamos y nos duele tu ausencia baby… siempre fuimos 4 y sin ti, nuestra vida no es la misma.. honramos tu memoria cada día, orgullosos siempre de la huella que dejaste en este mundo terrenal y en nuestros corazones, agradecemos tantos momentos lindos compartidos junto a ti, hacerte reír nos hacía muy feliz, y escucharte para aprender de ti fue una bendición. Neida Sandoval Neida Sandoval, su esposo e hijos | Credit: Instagram Neida Sandoval Los momentos difíciles que compartimos siempre nos hicieron más fuertes y nos dejaron enseñanzas que al final nos permitían unirnos más. No escuchar tu voz en la mañanas pidiendo tu primera taza de café, duele. No poder abrazarte, cala profundo. No poder conversar contigo y sentir tus amorosos abrazos nos provoca llanto. No sentir tu amor por nuestra familia como siempre nos hiciste sentir nos aprieta el corazón. Mi amor, siempre te extrañaremos y pedimos a Dios nos ayude a vivir nuestros días y noches entendiendo que fue su voluntad y no la nuestra. Neida Sandoval Neida Sandoval, su esposo y sus hijos | Credit: Instagram Neida Sandoval Vivir contigo a nuestro lado, tenía sentido… vivir sin ti, duele demasiado. Te amo y siempre te amaré mi Cowboy. A painful year without you my cowboy Dave Cochran.

