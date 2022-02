El otro dolor de Neida Sandoval además de la muerte de su esposo: "Nos merecemos respeto" La periodista hondureña concedió una entrevista a Jomari Goyso días antes de la partida de su marido donde compartió una triste situación que le tocó vivir en primera persona y que, afortunadamente, está más que superada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si la comunicación se midiese por títulos monárquicos no cabe duda de que Neida Sandoval ocuparía el más alto de todos. La periodista hondureña pertenece a esa generación de periodistas que construyó la televisión hispana en Estados Unidos creando unos cimientos fuertes y poderosos. Hoy, gracias a ella y a otros muchos profesionales de su generación que abrieron puertas, otros nuevos rostros pueden estar donde estar y seguir haciendo historia en este país. Así lo conversó la respetada presentadora con Jomari Goyso en su nueva entrevista en el su podcast Sin rodeo. Una charla que llega justo cuando Neida ha perdido a su marido, David Cochran. Sin duda, la pena más grande en estos momentos para la conductora estrella por muchos años en Univision. En esta entrevista de tú a tú, precisamente recordó la situación de su marido y a todo lo que tuvieron que enfrentarse por tantos años. Neida Sandoval Jomari Goyso y Neida Sandoval | Credit: IG/Jomary Goyso Pero hubo otro dolor ya superado que le llegó después de tantos éxitos cosechados frente a las cámaras. Una situación que hoy, con su nombre y profesionalidad, ha logrado dejar atrás y ver desde otra perspectiva. "Nosotros somos pioneros de la televisión en español, creo que nos merecemos respeto, se apresuraron dos o tres a pensar que éramos la generación del desecho, creo que fue poco inteligente porque nuestra comunidad hispana todavía está ahí, crecimos junto a ellos y ellos crecieron junto a nosotros como comunicadores, entendemos el camino...", explicó al ser preguntada de su salida de la televisión hispana en Estados Unidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Neida llegó a este país en 1987 convirtiéndose en una de las caras y las voces más queridas de la pequeña pantalla. Fue testigo del nacimiento del matutino de Univision Despierta América, programa que disparó su audiencia con la periodista, y en el que estuvo hasta el 2013. Neida Sandoval Neida Sandoval | Credit: IG/Neida Sandoval Su partida fue muy dolorosa e injustificada para muchos, hoy, con un canal de Youtube que ha superado los 100 mil suscriptores y una carrera impecable está más que superado, pero en su momento sí reconoce que fue una situación bastante retadora. "Creo que se apresuraron al desechar a una generación de comunicadores que tiene gran valor para la comunidad hispana en Estados Unidos", explicó con sinceridad. Allí pasó algunos de los años más felices de su vida haciendo una familia también en lo personal con colegas y hoy amigos como Ana María Canseco, Fernando Arau y Giselle Blondet, entre otros. "Ya pasé ese shock de una separación brusca de toda una vida haciendo televisión y estando frente de las cámaras... fue una separación brusca sin sentido para mí. Pero después de pasar por esa etapa de duelo me di cuenta que tenía que sacarle ventaja a una situación adversa para mí no porque yo quiera seguir pegada a una pantalla y tener fama porque ya había pasado ese umbral hacía mucho tiempo. Simplemente por el hecho de que te quitan la zona de confort financiero y eso te desajusta cuando tienes una familia que mantener", prosiguió Neida, quien también estuvo dos años trabajando en Telemundo. Afortunadamente nunca dejó de aprender y vio en las nuevas plataformas una oportunidad maravillosa para seguir ejerciendo su amada profesión como la gran comunicadora que es. "Ahora es una maravilla, yo me siento superafortunada, bendecida y empoderada porque tengo la posibilidad ahora sí de ser una comunicadora objetiva sin censura más que mi censura y la de plataforma que esté utilizando como es Facebook o Google que es para quien trabajo ahora de manera independiente", cuenta entusiasmada. Y vaya si lo ha logrado. Sus perfiles en Youtube (111 mil seguidores), Facebook (651 mil) e Instagram (267 mil) son un éxito gracias a sus reportajes, entrevistas y contenidos con la calidad que define su carrera. A pesar de los resbalones y tropiezos que ha tenido que enfrentar, Neida sigue enfocándose en lo bonito y positivo que abunda a su alrededor. "Hay mucha bondad en el universo, hay mucha empatía, yo me enfoco en eso Jomari", concluye dando nuevamente una lección de amor y humildad.

