Naya Rivera y las desgarradoras imágenes de su familia junto al lago Los papás de la estrella de Glee está despesperados por tener noticias de su hija... Las imágenes familiares al borde de Lake Piru nos rompen el corazón. Por Nuria Domenech Hoy sábado marcó el cuarto día de la búsqueda de algún rastro que lleve a las autoridades a encontrar el cuerpo de la presuntamente fallecida Naya Rivera bajo las aguas de Lake Piru, California, y las desgarradoras imágenes que se están compartiendo de la familia al borde del lago nos rompen el corazón. La estrella de Glee desapareció sin dejar rastro después de rentar una barquita con su hijo de cuatro años. Tres horas más tarde, el pequeño Josye fue descubierto solo y dormido en el bote. El nene contó a las autoridades que había estado nadando con su mamá, que ella misma le subió de vuelta a cubierta y que no había regresado. No saben cuánto tiempo estuvo dormido y los policías confesaron que interrogar a un niño de cuatro años no era tarea fácil. Así se vio hoy a la mamá de Naya Rivera, con los brazos en cruz, rogando a Dios por tener prontas noticias acerca del paradero de su hija y arrodillada junto al hermano de la actriz. Y estas fueron las demoledoras imágenes de su papá corriendo a la orilla para sumergirse en el agua que sospechan alberga el cuerpo de su hija fallecida: Las autoridades sospechan que la actriz pereció ahogada en un lago que ya tiene un oscuro historial de muertes por su peligrosidad: "Si el cuerpo está enredado con algo bajo las aguas, puede que nunca ascienda a la superficie", explicó el sargento Kevin Donoghue. "La familia está viviendo unos momentos muy traumáticos", aseguró el sheriff de Ventura County a Los Angeles Times. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora han descubierto que un jet-ski merodeaba la zona al mismo tiempo que la actriz y su hijo estaban en el lago y se investiga si el hecho pueda estar relacionado. Mientras la búsqueda se alarga, el que espera desespera, y sus familiares se muestran con el alma rota en pedazos... Un terrible y trágico suceso que tiene en vilo al mundo.

