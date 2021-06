Hijo de Naya Rivera la recuerda a casi un año de su muerte: "Es una situación muy dura" El padre de la fallecida actriz asegura que el pequeño Josey, de 5 años, no para de preguntar por su madre. Por Isis Sauceda Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia de la fallecida actriz Naya Rivera se prepara para enfrentar el primer aniversario de la trágica muerte de la famosa protagonista de la serie Glee, particularmente el hijo de 5 años de la malograda estrella que la acompañaba el día de su muerte. El padre de Rivera alabó a su nieto Josey Dorsey por cómo ha manejado la ausencia de su madre y aseguró que su hija no es tema prohibido en sus conversaciones. "No es como si estás hablando de un fantasma que anda flotando por ahí ¿cierto? Tiene recuerdos también, pero vaya que lo está asimilando. Es un niño muy fuerte", dijo George Rivera al programa Entertainment Tonight. "Cuando quiere hablar de su madre, hablamos de su madre en una conversación. Está creciendo y lo está manejando muy bien". George también dio crédito a su hija Nickayla Rivera y al actor Ryan Dorsey, por ayudar en la crianza de su nieto. "Nickayla y Ryan están haciendo un gran trabajo", dijo. "[Es] una situación muy dura, especialmente porque [Josey] estuvo presente [en la muerte de su mamá]". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Naya Rivera and son Credit: CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images A principios de este mes, el padre recordó la última llamada que tuvo con la actriz antes de su fatídico accidente en el lago Piru de California. "Podía ver que el viento soplaba y mi estómago se encogía. Le decía: '¡No salgas del bote, no salgas del bote! Se te irá cuando estés en el agua", compartió George, un amante de la navegación a People. Agregó que la llamada se cortó alrededor de tres minutos después y jamás volvió a saber de su hija. "Se me partió el corazón. Tuve este mal presentimiento que me estaba matando". La actriz falleció en julio del 2020. Su hijo fue encontrado durmiendo dentro del bote que Rivera había alquilado para pasear en el lago Piru, sin rastro de su madre abordo. El cuerpo sin vida de Naya fue encontrado cinco días después del accidente. Las autoridades de California declararon que la actriz podría haber muerto intentando salvar a su hijo. Tenía 33 años.

