Naya Rivera podría haberse ahogado, según las autoridades La Oficina del Alguacil del Condado de Ventura, en California, trabajan para recuperar el cuerpo de la actriz Naya Rivera luego de concluir sus esfuerzos de búsqueda y rescate. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades del Condado de Ventura han cambiado su misión de búsqueda y rescate de la actriz Naya Rivera y ahora pretenden recuperar su cuerpo luego de determinar que esta se habría ahogado el miércoles en un lago al sur de California. Tras una intensa búsqueda que se inició el miércoles por la tarde y extendió hasta el jueves, las autoridades asumen que Rivera pereció en el lago Piru, según reportó USA Today y Fox LA. La actriz, quien personificara a Santana López en la popular serie Glee, fue reportada como desaparecida tras salir a pasear por el lago con su hijo Josey Dorsey, de 4 años, en un bote rentado y no regresar a la hora convenida. Rivera había rentado la embarcación por tres horas. Empleados de la compañía donde ella rentó el barco lo localizaron al norte del lago con su hijo a bordo. El pequeño se encontraba durmiendo dentro de la nave; la actriz no se encontraba con él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades fueron contactadas inmediatamente y un puñado de voluntarios llegaron hasta el lugar para ayudar con la búsqueda. De acuerdo a la filial de la cadena NBC en Los Angeles, el pequeño portaba el salvavidas proporcionado por la compañía que le rentó el bote a Rivera, mientras que el salvavidas de la actriz se encontraba a bordo. La desaparición de la actriz consternó a sus compañeros y actores invitados de la serie quienes a través de sus redes sociales pidieron oraciones para Rivera. “Por favor oren para encontrar a Naya Rivera sana y salvo”, imploró la cantante Demi Lovato, quien actuó junto a la actriz en Glee. En la que sería la última publicación de Rivera en su cuenta de Instagram —compartida la mañana del miércoles— madre e hijo salen abrazados en una imagen cuyo pie de foto dice: “Sólo nosotros dos”.

