Naya Rivera vuelve póstumamente a los cines en el papel de una heroína La fallecida actriz prestó su voz a gatubela, de la saga Batman: The Long Halloween, Part One, que grabó antes de fallecer. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El proyecto que Naya Rivera terminó antes de fallecer trágicamente el pasado año llegará este año a a pantalla grande. La actriz dio voz la heroína de la saga Batman: The Long Halloween, Part One, confirmó Entertainment Weekly. La fallecida actriz es la gatubela Selina Kyle en la cinta animada de dos partes, que se estrenará antes de que empiece el verano. El elenco de la cinta lo completan Josh Duhamel, Billy Burke y Titus Welliver. Esta participación es el último proyecto de la actriz, ya que no participaba en ninguna otra producción cuando encontró la muerte en un lago en California. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Naya Rivera y su hijo Josey Hollis Dorsey Image zoom Credit: Gregg DeGuire/Getty Images Rivera será honrada el próximo 8 de abril durante la entrega anual de los premios GLAAD Media Awards por sus compañeros de Glee, la serie que la convirtió en una estrella. El tributo reconocerá su trabajo actoral, sus contribuciones a la comunidad LGTB y su revolucionario personaje, Santana. Este reconocimiento conmemora, además, el décimo aniversario de que su personaje en la serie saliera del clóset, reportó People. Rivera se ahogó en el lago Piru de California mientras paseaba con su hijo, Josey Hollis Dorsey. Tenía 33 años.

Share options

Close Login

View image Naya Rivera vuelve póstumamente a los cines en el papel de una heroína

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.