Close

El ex de Naya Rivera muestra con orgullo el último look de su hijo El actor Ryan Dorsey compartió su primer mensaje desde la muerte de la estrella de Glee en julio. ¡Mira qué grande y guapo está el pequeño de 4 años! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de casi tres meses de ausencia de las redes sociales, el exesposo de la desaparecida actriz Naya Rivera reapareció para mostrar una adorable foto de su hijo. Ryan Dorsey compartió dos fotografías de su pequeño Josey Hollis luciendo un nuevo corte de pelo con una camiseta del equipo de la NFL Carolina Panthers. Image zoom Steve Granitz/WireImage En la primera foto, se aprecia que Josey luce unos mechones más cortos que antes, tiene una máscara de Batman y gafas de sol. En la siguiente, el niño no tiene máscara y se le ve sonriendo ampliamente con la misma camiseta. “Quería un corte como su chico Hunter. Oceans 12 se encuentra con C-Mac. Feliz domingo”, escribió el actor de 37 años debajo de la imagen. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar a la publicación del actor con comentarios, varios de ellos compartiendo su admiración por el nuevo look de Josey y su parecido con su madre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es la segunda vez que el actor de 37 años comparte una foto de su hijo en las redes tras la trágica muerte de Rivera. La actriz murió ahogada durante una excursión en bote con su hijo en el lago Piru en el condado de Ventura, California. En su último mensaje antes de guardar silencio en redes durante casi tres meses, Dorsey rindió un sentido homenaje a la fallecida estrella de Glee. “Esto es tan injusto... no hay suficientes palabras para expresar el agujero que has dejado en nuestros corazones. No puedo creer que esta sea la vida ahora", escribió el pasado 25 de julio en Instagram. "No sé si alguna vez lo creeré. Estabas aquí... Estábamos en el patio trasero nadando con Josey el día anterior. La vida no es justa. No sé qué decir ... Estoy agradecido por nuestro tiempo y nuestro viaje que nos unió y nos dio el niño más dulce y amable e inteligente que podríamos esperar”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El ex de Naya Rivera muestra con orgullo el último look de su hijo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.