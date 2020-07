Naya Rivera desaparece en un lago de California y se sospecha que pudo haberse ahogado La protagonista de Glee se encontraba con su hijo de excursión por el lago Piru, al sur de California. Él ha sido hallado en el bote pero sin su mamá. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las últimas horas están siendo definitivas en la búsqueda de Naya Rivera, la actriz que desapareció este martes mientras se encontraba con su hijo en el lago Piru, al sur de California. La protagonista de Glee rentó un bote para pasear con su pequeño de cuatro años y al ver que no regresaban saltaron todas las alarmas. El Sheriff del condado de Ventura anunció la posibilidad de un ahogamiento dadas las circunstancias en las que Naya, de 33 años, ha desaparecido. La operación de búsqueda continuará a primera hora de la madrugada con la llegada de más luz, anunció a través de Twitter. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1281100742384685057%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fcnnespanol.cnn.com%2F2020%2F07%2F09%2Fnaya-rivera-actriz-de-glee-desaparecio-en-un-lago-en-el-sur-de-california-informa-oficina-del-sheriff-del-condado-de-ventura%2F Según se informó en la rueda de prensa concedida para aclarar los puntos de este caso, la intérprete de origen puertorriqueño salió como a la 1 PM de paseo en barca con el pequeño. Horas después, testigos vieron tan solo al chiquitín durmiendo en el bote y avisaron inmediatamente a las autoridades por lo extraño de la escena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue así que se descubrió que Naya estaba desaparecida. Según explicaron las autoridades, Josey, el hijto de la actriz, dijo que su mami saltó al agua pero que no volvió a subir a su lado. La investigación sigue su curso a la espera de nuevos indicios.

Close Share options

Close View image Naya Rivera desaparece en un lago de California y se sospecha que pudo haberse ahogado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.