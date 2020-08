Netflix estrenará show que Naya Rivera grabó antes de su trágica muerte Luego de una cuidadosa consideración, la empresa ha decidido estrenar el capítulo de "Sugar Rush", que se considera como la última aparición de la actriz en televisión. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz Naya Rivera aparecerá en televisión de manera póstuma tras su trágico fallecimiento a principios de julio. Así se ha dado a conocer luego de que Netflix decidiera estrenar el capítulo que la actriz grabó para el reality Sugar Rush. De acuerdo al sitio Deadline.com, en febrero pasado Rivera participó como juez invitada del show de concursos de repostería al lado de su anfitrión, Hunter March, y de los chefs y jueces Candace Nelson y Adriano Zumbo. Con la pandemia de la COVID-19 la producción entró en una pausa, pero este viernes Netflix estrenará el mencionado capítulo que se titula "Extra Sweet'. El cuerpo de la estrella de Glee fue encontrado el 13 de julio, cinco días después de su desaparición en el lago Piru, en California, donde rentó un bote para pasear con su hijo Josey Dorsey, de 4 años, quien fue encontrado con vida solo en la embarcación. Naya Rivera tenía 33 años: su muerte fue confirmada de manera oficial el 13 de julio pasado: Image zoom Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Un tierno post de la actriz con su hijo Josey, fruto de su matrimonio con Ryan Dorsey: Image zoom IG Naya Rivera La familia de Rivera visitó el lago donde ella murió ahogada: Image zoom Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado 24 de julio la actriz fue sepultada, una vez que se concluyera su autopsia, la cual determinó que Rivera falleció "por ahogamiento" y que su muerte ocurrió en "cosa de [minutos]". Netflix enfrentaba el dilema de qué hacer con este capítulo grabado por la actriz, pero tras considerar la situación detenidamente con Gladys González, manager de la artista y quien ha trabajado muy de cerca con su familia -según explica Deadline-, finalmente se tomó la decisión de proseguir con su estreno. Lógicamente, el show estará dedicado a la memoria de la joven y talentosa mamá. Que en paz descanse.

Close Share options

Close View image Netflix estrenará show que Naya Rivera grabó antes de su trágica muerte

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.