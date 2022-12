Llegó la navidad al hogar de Maite Perroni y su esposo La actriz mexicana y su pareja abrieron las puertas de su nidito de amor a través de las redes sociales para mostrar el espectacular árbol de navidad que preside la sala de su casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni Credit: Mezcalent; Instagram Maite Perroni 2022 fue sin duda uno de los años más especiales para Maite Perroni en el terreno personal. La exintegrante de RBD, quien cuenta con millones de seguidores en las redes sociales, se casó meses atrás con su pareja, el productor de televisión Andrés Tovar. "Felices de poder dar pasos que fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló", llegó a expresar la actriz y cantante mexicana. Desde entonces, todo ha sido miel sobre hojuelas para la bella pareja, cuya romántica y lujosa luna de miel en las Maldivas no dudaron en presumir desde sus cuentas de Instagram. Maite Perroni Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar | Credit: Mezcalent Maite y Andrés abrieron recientemente las puertas de su nidito de amor por primera vez a sus seguidores a través de las redes para presumir la decoración navideña de su hogar. La que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel, Antes muerta que Lichita y La gata compartió este domingo en Instagram un video en el que muestra el enorme y espectacular árbol de Navidad que preside la sala de su casa. "¡Y llegó la Navidad a la casa Tovarroni!", anunció Maite. Maite Perroni Maite Perroni | Credit: Instagram Maite Perroni Siguiendo los pasos de celebridades como Adamari López y Ximena Duque, la pareja contrató a una decoradora profesional para que se encargara de llevar a cabo esa tarea tan especial. Maite Maite Perroni y la decoradora Gabriela Cuéllar | Credit: Instagram Maite Perroni "Estamos felices porque ya estamos en la mejor época del año para compartir y disfrutar de nuestra familia, la gente que más amamos", expresó la popular actriz. "Gracias Gabriela Cuéllar por este árbol espectacular. Nos encantó. Tú y todo tu equipo son lo máximo. Si alguien sabe darle ese toque especial y hacer sentir la navidad son ustedes". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores al ver el inmenso árbol de navidad no se hicieron esperar. "Es el árbol de navidad más bonito que he visto en mi vida", comentó una de sus seguidoras. "¡Qué árbol más hermoso! Nunca lo había imaginado de ese color y así", se puede leer en otro de los cientos de comentarios que no tardaron en invadir su publicación.

