Natti Natasha y su hija se reunieron por fin con Raphy Pina en prisión Aquí todos los detalles del primer encuentro de Natti Natasha y su hija Vida con Raphy Piña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Raphy Pina se encuentra en una prisión purgando una pena de 41 meses, en Puerto Rico, por posesión de armas de fuego. Ante ello, su esposa Natti Natasha había dado a conocer que no se había podido reunir con su esposo. Ahora, la cantante reveló que por primera vez la hija de ambos Vida y la propia representante de la música urbana tuvieron una reunión con el productor musical en su cautiverio. "Ustedes tienen que celebrar conmigo todas las cosas lindas que están pasando en este momento, porque las cosas lindas también hay que celebrarlas, hay que disfrutarlas dentro de todo", mencionó Natti Natasha en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Ayer por fin, por primera vez, Vida y yo pudimos ver al papito más lindo del planeta tierra". La intérprete de "Sin pijama" también reveló que su hijita ya dio sus primeros pasos y lo hizo frente a su padre. "Pudimos ver a Raphy y adivinen quien empezó a caminar solita, sí la señorita Vida Isabel Pina Gutiérrez empezó a caminar solita, sin agarrarse de nada, sonriendo, jugando enfrente de su papito", relató. Natti Natasha, Raphy Pina y Vida Credit: Instagram/@queenvidaisabelle SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida, más lindo. Un momento perfecto, no se los sé explicar. Quiero que lo celebren conmigo y desde aquí le envíen las mejores vibras", continuó. "Es la primera vez y me hacía una falta inmensa verlo. Vidita caminó, caminó enfrente de él, más perfecto que eso no podía pasar". Natti Natasha, Raphy Pina y Vida Credit: Instagram/@raphypina Natti Natasha pidió ayuda a los fanáticos para celebrar a su lado este momento tan especial. "A celebrar, a seguir celebrando las cosas positivas y las bendiciones, de verdad, que lo necesitamos mucho", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Natti Natasha y su hija se reunieron por fin con Raphy Pina en prisión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.