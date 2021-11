Natti Natasha y Raphy Pina celebran los 6 meses de Vida Isabelle en un avión privado Natti Natasha y Raphy Pina han sorprendido a su pequeña con una fiesta y regalos, nada más y nada menos que a bordo de un avión privado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vida Isabelle con su papá Vida Isabelle con su papá | Credit: Raphy Pina/Instagram ¡Natti Natasha y Raphy Pina no pueden estar más contentos! Su pequeña Vida Isabelle está cumpliendo sus seis meses de nacida y cada día está más guapa. Ahora los padres de la pequeña la han sorprendido con una fiesta y regalos, nada más y nada menos que a bordo de un avión privado. Los seis meses de la niña los agarró viajando, pero Natti y Raphy nunca dejan pasar por alto los días 22 de cada mes. "Hoy esta pelota cumple medio año. Vida Isabelle llegaste para cerrar con broche de oro la unión familiar", escribió el boricua. Por tanto, llenaron el avión de globos, decoraciones, dulces, comida, regalos para la pequeña, quien vistió a tono con su mami. En el video compartido por el productor musical, se les ve muy emocionados con Vida Isabelle, quien no deja de mirar asombrada todo lo que tiene a su alrededor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vida Isabelle es la consentida de la casa y se ha vuelto el centro de la hermosa familia que han formado Natti y Raphy. "Nunca me voy a arrepentir de haber buscado a esa bebé", dijo la reguetonera dominicana a People en Español. "Cuando le estoy dando su lechita, cuando ella está en el seno o está en mis brazos y me mira, ese momento es todo", sostuvo. "Todo vale la pena". Vida Isabelle con su papá Vida Isabelle con su papá | Credit: Raphy Pina/Instagram Lo cierto es que la dominicana está viviendo plenamente su maternidad y su relación con el productor musical, con quien tiene planes de casarse , si bien se desconoce la fecha de la posible boda. "Me voy a disfrutar esa boda a todo lo que da. Que todo el mundo beba y disfrute", dijo Natti a People en Español.

