Así fue el fin de semana de los famosos en redes By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Una estrella recordó a un compañero fallecido, otra le echó flores a su nieta y otra más fue fotografiada por su hijastra. Mira lo que hicieron otros famosos este fin de semana. Empezar galería Natti Natasha Image zoom IG/Natti Natasha La dominicana disfrutó de su domingo en una playa de Miami. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Ariadne Díaz Image zoom IG/Ariadne Díaz “Tú…yo…Vallarta, sol, pecas, unas cervezas, no sé… piénsalo…”, publicó la actriz. 2 de 11 Applications Ver Todo Chiquinquirá Delgado Image zoom IG/Chiquinquirá Delgado “Tu alegría, tu energía, tu amor por este oficio, tu voz al otro lado del micrófono, se quedan x siempre con nosotros, difícil despedirte después de 9 años de tu mano y pensar en subirse al escenario sin escucharte y sentir tu emoción al comenzar cada show. Un gran productor, un luchador, un creador, un amigo, hoy todos los aplausos son para ti @nelsone.r 💔 #somosgrandes”, expresó la presentadora venezolana al recordar al productor Nelson E. Ruiz. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Giselle Blondet Image zoom IG/Giselle Blondet “Buenos días mundo! Con esta carita y estos pelos necios”, como algunos de ustedes le dicen, amaneció mi #florecita amada #babysophia. Qué les parece esta carita? Amaneció traviesa? Qué creen?”, preguntó la puertorriqueña. 4 de 11 Applications Ver Todo Jencarlos Canela Image zoom IG/Jencarlos Canela “Hijo del mar 🌊”, compartió el actor. 5 de 11 Applications Ver Todo Marjorie de Sousa Image zoom IG/Marjorie de Sousa “Cuando simplemente eres tú… feliz noche mis vidas ❤️❤️❤️ Amo los días improvisados que terminan llenándote de muchas risas, amo nuestros momentos mi compañero de vida”, dijo la actriz venezolana. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Ninel Conde Image zoom IG/Ninel Conde “¿Cómo disfrutaron de su fin de semana #condefans? ¡Yo aproveche para relajarme un poco! 💋”, publicó la mexicana. 7 de 11 Applications Ver Todo Renata Notni Image zoom IG/Renata Notni La actriz aprovechó las características del nuevo iPhone para compartir un selfie con sus seguidores. 8 de 11 Applications Ver Todo Salma Hayek Image zoom IG/Salma Hayek La actriz compartió esta foto que le tomó su hijastra. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Scarlet Ortiz Image zoom IG/Scarlet Ortiz “Feliz Domingo! Que esté lleno de momentos maravillosos, de muchas risas! Les deseamos Los Burkle/Ortiz 💋”, expresó la actriz venezolana. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View image Así fue el fin de semana de los famosos en redes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.