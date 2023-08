Natti Natasha contraataca con video musical "No pare" usando la foto suya desnuda por la que fue chantajeada Tras haber sido chantajeada con la publicación de una foto desnuda, Natti Natasha lanza video musical "No Pare", usando la imagen que desató el escándalo en su arte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha contraataca con su arte tras haber sido chantajeada con la filtración de una foto suya desnuda. La estrella dominicana de 36 años borró todas las fotos de su perfil de Instagram, que cuenta con 36 millones de seguidores, luego de que el programa de televisión puertorriqueño La Comay (Tele11) revelara en su show del miércoles una foto desnuda de la cantante que supuestamente envió acompañada de un audio a un hombre al que llama "papi". "Hola papi, como siempre pensando en ti. Espero que te guste mucho, mucho", dice el audio revelado por el show, que también mostró mensajes de texto en los que Natasha supuestamente le da "gracias por la noche" a un hombre que el programa alega no es su prometido Raphy Pina, quien está encarcelado, disparando rumores de infidelidad. "En las pasadas semanas, la artista dominicana ha experimentado un sinnúmero de comentarios y especulaciones sobre su vida personal en un momento tan delicado, sin embargo ha utilizado todo lo que le ha pasado para hacer el video musical casero de su nuevo tema 'No Pare'", detalla un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Natti Natasha Credit: John Parra/Getty Images for Sony Music Latin El video, grabado en su casa en Miami y en la playa, fue lanzado por Sony Music Latin y Pina Records. El tema de reggaeton tiene una letra sensual, recordando noches de pasión. "Me desperté pensando en todo lo que me hacías, tu lengua por mi boca corriendo por la mía, yo buscando creer en algo y tu prometías", dice la canción. "A través de su letra, NATTI recuerda los momentos de pasión que extraña tener con su pareja", añade el comunicado sobre la canción. "A través del tema, NATTI muestra su lado rebelde y 'sin censura' destaca la sexualidad femenina y los deseos naturales de una mujer al estar separada de su pareja". Natti Natasha Credit: Ethan Miller/Getty Images La canción "No Pare" fue producida por Gaby Music, Raphy Pina y Kingswifft, y compuesta por Natti Natasha, Lenny Tavarez, Sean Turk, Jodosky, Kaylee Ameri y Raphy Pina. El video musical ya tiene más de medio millón de vistas en YouTube a unas horas de su lanzamiento.

