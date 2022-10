Natti Natasha hace arder las redes con provocativo baile en bikini ¡Mira el video! La cantante dominicana Natti Natasha calentó las redes sociales con este sensual baile en bikini al ritmo de su nuevo éxito "Lokita" ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha subió la temperatura en las redes sociales con un video bailando en bikini junto a varias amigas. La cantante dominicana compartió el sensual video en TikTok y en Instagram, generando un sinfín de likes y comentarios. El video muestra a Natti bailando en bikini con otras chicas en una piscina. "Cuando las nenas se juntan", escribió junto a un emoji de fuego. "Quiero ver a todas las nenas y mis tigres activados haciendo el trend", añadió. También envió este mensaje a la cantante argentina María Becerra, con quien canta este tema: "¿andamos rompiendo o qué?" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En sus Instagram Stories, la estrella dominicana compartió otro video bailando en bikini y moviendo la retaguardia. La pareja de Raphy Pina y madre de Vida Isabelle tiene a sus más de 36 millones de seguidores hipnotizados con sus publicaciones. El video de su baile obtuvo más de 174K "me gusta" en Instagram en solo una hora.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Natti Natasha hace arder las redes con provocativo baile en bikini ¡Mira el video!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.