¡Natti Natasha tendrá su serie en Amazon! En Everybody Loves Natti, la reguetonera muestra su mundo Natti Natasha abre las puertas de su hogar a sus fanáticos a través de la serie Everybody Loves Natti, que estrena en Amazon Prime Video el 19 de noviembre. Conoce más sobre la vida familiar de la reguetonera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha comparte su mundo privado con sus fanáticos en la serie Everybody Loves Natti, por estrenar en Amazon Prime Video el 19 de noviembre. La reguetonera de origen dominicano muestra su vida personal como nunca antes con la intención de motivar a otras mujeres a superar obstáculos y seguir sus sueños. La intérprete de "La mejor versión de mí" comparte en la serie cómo fue su compromiso con Raphy Pina y su embarazo de su hija, Vida Isabelle, en medio de su ocupada agenda de trabajo y de la grabación de su disco NATTIVIDAD. Vemos a la pareja compartiendo en familia con los hijos mayores de Pina y disfrutando su tiempo libre en su yate. "No creo que esa niñita en la República Dominicana imaginó el sueño que ella estaría viviendo", dice la cantante sobre su vida hoy. Natti Natasha & Raphy Pina Credit: Courtesy of Amazon Studios En un avance de la serie vemos a la cantante tras bambalinas compartiendo con amigas como la modelo y ex Miss Colombia Ariadna Gutiérrez, disfrutando de un día de piscina en su casa en Miami. También vemos cómo es su relación con su mánager y prometido, el empresario puertorriqueño Raphy Pina, y cómo la pareja encuentra el balance entre su vida personal y profesional. Everybody Loves Natti Credit: Courtesy of Amazon Studios La serie de seis capítulos muestra el camino de Natti Natasha en su crossover al mercado anglosajón, actuando en programas en inglés como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y llevando su música a nuevas alturas. Natti Natasha Credit: Courtesy of Amazon Studios SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista también recuerda sus inicios, como vivió como inmigrante indocumentada al llegar a Estados Unidos buscando un mejor futuro. "No podía conseguir trabajo, no tenía nada", relata. "Si yo hubiese dudado de mí —no solo como mujer, sino como ser humano— yo no hubiera llegado a absolutamente a nada y yo quiero gritárselo al mundo", añade Natti Natasha, cuyo nombre real es Natalia Alexandra Gutiérrez Batista. Sin duda, esta ventana que la cantante abre a su mundo privado será una inspiración para sus fieles seguidores.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Natti Natasha tendrá su serie en Amazon! En Everybody Loves Natti, la reguetonera muestra su mundo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.