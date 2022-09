Natti Natasha aparece semidesnuda desde su cama: "Papi call me" ¡Natti Natasha se levantó coqueta! ¿Estará dirigido a Raphy Pina o se trata de su nuevo tema musical? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Natti Natasha se levantó coqueta! La reguetonera dominicana amaneció este lunes con un mensaje directo desde su cama. ¿Estará dirigido a Raphy Pina o se trata de su nuevo tema musical? Lo cierto es que la mamá de Vida Isabelle apareció semidesnuda desde su cama con una publicación que ha dejado a todos boquiabiertos: "Hoy estoy Hor,,,,,🥵 Me levanté a la 7 de la morning ,,, no puedo dormir 🛏 sabes que estoy ready así que papi call me ☎️". Muchos se preguntaron si este era un mensaje para el padre de su hija, quien se encuentra en prisión tras ser culpado por posesión ilegal de armas de fuego, o si simplemente estaba subiendo la temperatura de las redes sociales. No obstante, el video en que Natti incluso enseña parte de sus pompis está acompañado de la canción que tiene la misma letra que la cantante escribió junto a su publicación, un tema musical que promete ser todo un éxito. "Lo Que Viene es 🔥🔥🔥🔥"; "te amamos mucho Natti"; "la dura de las duras"; "no puedo dormir 😞😴 pensado en cuando vas a salir este tema"; "hermosa mi Natti bella ❤️❤️❤️❤️", le dijeron los seguidores. Raphy Pina, Vida Isabelle y Natty Natasha Raphy Pina, Vida Isabelle y Natty Natasha | Credit: Vida Isabelle/Instagram Algunos hicieron no pocos comentarios malintencionados, en los que aseguraban que Pina se pondría "bravo" por la publicación de su pareja o insinuaban que la cantante estaba siguiendo con su vida más allá del productor musical. Lo que sucede es que Natti, a pesar de la distancia, tiene siempre a Pina muy presente. Así lo demuestra el último post que apareció desde la página de su pequeña, donde la cantante le muestra una foto a la niña de su papá, y este reacciona de la manera más emotiva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN "Gracias por dejarle saber a VIDA que tiene un PAPA que la ama con toda su fuerza y que ese video que me comentaste que hizo cuando vio la foto deja saber qué grandes valores te inculcaron. Te AMO y nadie podría reemplazar tu humildad y deseo de seguir metiendo mano como la LEONA que eres", dijo Pina a Natti en un mensaje.

