Natti Natasha se hermana con víctimas de abuso y se prepara para compartir su historia Natti Natasha, quien cantará en la entrega de Premio Lo Nuestro esta noche, se hermana con las víctimas del maltrato físico y verbal y asegura que hoy contará su historia. "Basta ya de callar", dijo la dominicana en redes. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Natti Natasha tiene a sus seguidores en vilo debido a un mensaje que publicó hace unas horas en sus redes sociales. En el mismo, la reggaetonera compartió una fotografía donde se le puede ver con un ojo morado, imagen que acompaño con este texto: “Mujeres que han sido víctima del maltrato físico y verbal, hoy contaré mi historia, basta ya de callar”. Como lo venía anticipando en sus redes sociales, la cantante dominicana aseguró que este jueves sería uno para recordar. Primero, tendrá una actuación especial en Premio Lo Nuestro (Univision), donde está nominada, y a medianoche —hora del este en Estados Unidos— estaría compartiendo algo importante con sus fanáticos a través de sus redes sociales, según personas allegadas a ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué será lo que tiene en mente decir? Nadie suelta prenda. Tampoco han adelantado el tema que interpretará durante el show, que bien podría ser su nueva canción “Despacio” junto a Nicky Jam, Myke Towers y Manuel Turizo. El tema que se lanzó hace apenas tres días ya está apoderándose de las listas de popularidad, colocándose en los primeros lugares en varios países de habla hispana como México, Nicaragua y Paraguay. La cantante también es profeta en su propia tierra ya que el nuevo tema también lidera las listas de YouTube en República Dominicana. Advertisement

