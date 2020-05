Natti Natasha se hace prueba de embarazo. ¿Será madre? La cantante dominicana alborotó las redes al crear tremenda expectativa sobre si espera un bebé. ¡Entérate del resultado aquí! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Natti Natasha sorprendió a millones de sus seguidores en redes sociales al realizarse una prueba de embarazo mientras hacía una larga transmisión en vivo por medio de la plataforma Instagram. En el video —y en compañía del productor de música urbana Rafael "Raphy" Pina— se aprecia cuando la intérprete dominicana se trasladó en un vehículo a una gasolinera que contaba con una tienda de comida y un pequeño baño adentro donde ella ingresó para hacerse la prueba. “Buena suerte”, le dijo Pina a la artista mientras le insistía que se la hiciera para salir de cualquier duda. Ella, por su lado, se mostró dudosa y asustada a la vez que reconoció que no estaba preparada para eso. Al cabo de unos minutos los resultados dieron negativo y la intérprete de “Criminal” le preguntó a su amigo: "¿Ya me puedo ir a grabar y hacer lo que yo vine a hacer? ¡Hasta yo estoy nerviosa!”, dijo esta entre risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la conversación de ambos, la artista aseguró que no tenía novio y que sabía que no estaba embarazada. Ambos se reían mientras ella respondía a comentarios de las personas conectadas a su transmisión, entre ellas Mireddys González, la esposa del cantante Daddy Yankee. De acuerdo con publicaciones del periódico Metro de Puerto Rico, Pina fue el responsable de levantar dudas sobre un posible embarazo entre los fanáticos de la cantante luego de que publicara una foto de una prueba de embarazo con un resultado positivo. “Solo por curiosidad, desde ese día cuentan o no cuentan?”, escribió él en su Instagram junto a la imagen. A esa futura mamá, felicidades. A Natti, nada, quedará pendiente el encargo a la cigüeña para otro día.

Close Share options

Close View image Natti Natasha se hace prueba de embarazo. ¿Será madre?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.