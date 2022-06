Natti Natasha revela un gran secreto relacionado con su esposo Raphy Pina Diversas acciones de Natti Natasha han ocasionado la sorpresa de sus seguidores. Aquí la historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Natti Natasha atraviesa por una separación forzada de su esposo Raphy Pina, debido a que fue sentenciado a 41 meses de cárcel por posesión ilegal de armas de fuego; por lo tanto, cumple su condena en el Centro de Detención Metropolitano en Guaynabo, Puerto Rico. Lo que pocos saben es que la cantante ha estado al pendiente de su marido y ahora revela que lo visita todas las noches en prisión. La intérprete de "La mejor versión de mí" subió unas imágenes a sus historias de Instagram, donde dejó al descubierto que acude religiosamente a ver al productor musical. Así, publicó varias imágenes de la prisión. "Mi cita todas las noches", escribió para acompañar una de las instantáneas. "En el mismo lugar, misma hora", mencionó en otro post donde se ve la mencionada cárcel por la noche. El tema "Otro mundo" de Pina Records se escucha como fondo musical. Natti Natasha Natti Natasha junto a su familia | Credit: IG/Queen Vida Isabelle SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre aquí mi campeón", fue otro comentario de la famosa. Natti Natasha Además, llamó la atención que la representante del género urbano decidió borrar todas las publicaciones que tenía en dicha red social y solamente ha conservado las mencionadas fotografías de sus historias. Natti Natasha Se desconoce por qué ha decidido hacer algo tan radical como quitar todos los recuerdos, pese a tener casi 36 millones de seguidores que están ávidos de saber lo que ocurre en su vida. Natti Natasha Quizá pronto descubramos la razón de que la famosa haya dejado en blanco su cuenta. Mientras tanto, Natti Natasha sigue apoyando por completo a Raphy Pina, tal como lo dejó demostrado con sus imágenes; además, continúa cumpliendo los compromisos profesionales y cuidando de su hijita Vida Isabelle.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Natti Natasha revela un gran secreto relacionado con su esposo Raphy Pina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.