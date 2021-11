Natti Natasha revela por qué escondió tanto tiempo su relación con Raphy Pina Natti Natasha y Raphy Pina mantuvieron su relación amorosa a escondidas y ahora la dominicana explica qué los llevó a tomar esa medida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha y Raphy Pina Natti Natasha y Raphy Pina | Credit: IG/Raphy Pina Si bien ahora han formado una linda familia, Natti Natasha y Raphy Pina mantuvieron su relación amorosa a escondidas por una buena razón, como explicó la reguetonera dominicana. La cantante confesó este lunes en el show Daily Pop, de E! News, que no quería que los fans relacionaran su éxito como artista con su relación con el dueño de Pina Records. "Ya sabes, mánager y artista, no se ve mucho por ahí", dijo Natti. También aseguró que solo quería que la gente se concentrara en su música y que a ambos les gusta "resolver siempre las cosas en privado". Natti Natasha junto a Raphy Pina Natti Natasha junto a Raphy Pina | Credit: Raphy Pina/Instagram En 2021, la pareja confirmó que estaban juntos durante una aparición especial en el video musical "Inédito" del cantante español Rozzano. Al final del video se ve a la cantante junto a Pina, revelando la historia de amor de ambos en la vida real, y alejando así todo tipo de rumores. "Cuando conocí lo bonita que es la relación de ellos dos, sobre todo de apoyo a nivel profesional y ese sentimiento que había entre ellos, fue inspirador", contó Rozzano a People en Español. "Esto ha salido de ellos, se dio una conexión especial con 'Inédito', con esta canción". "Fue grata mi sorpresa cuando se me acerca Raphy y me dice: 'Yo con 'Inédito' me sentí especialmente identificado. Ahí paré a Raphy y le dije: 'Te tengo que confesar algo antes de que sigas hablando y es que 'Inédito' lo hice inspirado en la historia de Natti y de Raphy, 'Inédito' son ustedes. Nos dimos un abrazo. Le conté a mi familia lo que estaba pasando y no se lo creían. Parecía que era el destino, fue una conexión mágica", contó el artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Natti Natasha junto a Raphy Pina y su bebé Natti Natasha junto a Raphy Pina y su bebé | Credit: Raphy Pina /Instagram Luego de un tiempo juntos nació Vida Isabelle, la pequeña que le ha cambiado la vida a ambos y los ha unido mucho más. "Siempre hemos sido muy unidos, pero hay una ternura, hay otra cosa", dijo Natti sobre su pareja a People en Español. "Teníamos ya la química, el amor, los fuegos artificiales, pero experimentar con la persona que tú amas tener un bebé es una dicha. Tú lo admiras más". Aunque aún no se conoce cuándo, la pareja ha pensado en casarse. "Me voy a disfrutar esa boda a todo lo que da. Que todo el mundo beba y disfrute", expresó la reguetonera.

