Natti Natasha revela el nombre de su hija por nacer ¿Cómo se llamará la bebé de Natti Natasha y Raphy Pina? Esto reveló la cantante dominicana. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras revelar en exclusiva a People en Español y en su baby shower virtual que tendrá una niña, ahora Natti Natasha comparte el nombre de su hija por nacer en sus redes sociales. La cantante dominicana y su prometido, el empresario puertorriqueño Raphy Pina, dueño de Pina Records, compartieron con sus seguidores en Instagram el primer nombre de su bebé. La niña se llamará Lana. Eso sí, la pareja pidió ayuda de sus fanáticos para buscarle segundos nombres a la bebé. "Ya Lana está pero Raphy Pina me dijo Vida y mi madre Dominique, así que me dicen #TeamPinaNatti, vayan a mi story y elige", pidió Natti Natasha a sus seguidores para escoger los segundos nombres de su princesa. Como opciones que está considerando para segundos nombres dio Vida Isabelle y Dominique Isabelle. La cantante lo dejó a votación de sus seguidores, quienes tienen que elegir sus nombres favoritos en su Instagram Story. Hasta ahora Dominique Isabelle va ganando con un 61 por ciento de los votos, mientras que Vida Isabelle tiene 31 por ciento. ¿Se llamará la pequeña entonces Lana Dominique Isabelle? ¡Los mantendremos al tanto! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mamá primeriza está muy ilusionada con la llegada de su primogénita. Natti Natasha habló en exclusiva con People en Español sobre su embarazo y la alegría que esta bebé traerá a su casa. Natti Natasha y Raphy Pina Credit: Instagram "Nunca he estado de tan buen humor en mi vida", nos confesó risueña. "Nada me afecta, nada me molesta, quiero trabajar más. Estoy feliz, contenta. Esto es una nueva ilusión".

