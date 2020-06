Natti Natasha responde a las críticas por su atrevido video del tema "Qué mal te fue" Así reaccionó la cantante dominicana a quienes buscan sus “minutos de fama” en las redes sociales. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante de género urbano Natti Natasha respondió a la avalancha de críticas que ha recibido en las redes sociales sobre su más reciente video musical, “Qué mal te fue”, negando que sea vulgar. Natasha lanzó su nuevo tema el 31 de mayo acompañado de un sensual clip de más 3 minutos en el que la intérprete de “Criminal” aparece topless y bailando provocativamente en bikini mientras disfruta de una piscina. En una entrevista en el programa El gordo y la flaca (Univision), la intérprete de “Criminal” dijo que es libre de expresarse como desee y que le encanta como se ve. “Yo siempre me expresado de la manera que quiero. En ese momento me sentí extracómoda conmigo, con mi cuerpo. No lo vi como algo vulgar, como dicen”, comentó en su conversación con Clarissa Molina, al tiempo que agregó que entiende que los comentarios negativos en las redes sociales son de personas que buscan “sus minutitos de fama”. El polémico videoclip fue dirigido por ella misma y se grabó con un celular en su casa en Miami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre su secreto para mantener su figura, sobre todo en tiempos de cuarentena, reveló que es disciplinada y disfruta de practicar una intensa rutina de ejercicios, sin importando dónde se encuentre. Sobre una posible colaboración musical con la rapera Cardi B, quien ha manifestado públicamente que le encanta la música de Natasha, aseguró que le encantaría porque admira a la intérprete de “Dinero” por siempre “expresarse de la manera que quiere” y por lo "cómoda que siempre está con su cuerpo".

