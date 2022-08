Natti Natasha responde a quienes dicen que luce "más feliz" desde que Raphy Pina está en la cárcel Algunas personas han criticado a Natti Natasha por "lo feliz" que se ve sin su pareja Raphy Pina, pero ella no se quedó callada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha junto a Raphy Pina Natti Natasha junto a Raphy Pina | Credit: Raphy Pina/Instagram Los últimos tiempos no han sido nada fáciles para Natti Natasha y su familia, desde que se supiera que Raphy Pina tendrá que cumplir años en la cárcel tras haber sido sentenciado por posesión ilegal de armas. Ante esto la cantante ha tenido que reponerse, sobre todo para sacar adelante a su pequeña de un año Vida Isabelle, pero hay quienes ven en su fortaleza una oportunidad para lanzar críticas. En los últimos tiempos la reguetonera dominicana de 35 años ha estado muy enfocada en su carrera, y ha vuelto a retomar sus publicaciones de Instagram, las cuales había borrado completamente hace unos meses en medio de un rumor de crisis de su relación con Pina. En el último de los videos compartidos por la cantante donde aparece "perreando" a lo grande, algunos de los seguidores aprovecharon para dejarle mensajes nada agradables a la joven. Natti Natasha junto a Raphy Pina y su bebé Natti Natasha junto a Raphy Pina y su bebé | Credit: Raphy Pina /Instagram "Se mira que está más feliz sin el viejito", "Te lo dije Natty ese no era tu hombre", "Verdad que te ves más feliz sin Raphy", "De echo te vez más feliz y más tú desde que no está ese tipo a tu lado", le dijeron. Pero la cantante no se pudo contener y al último de estos comentarios no dudó en responder: "De HECHO, me encantaría mandarte a la mierd* pero ya estás allá", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Muchos otros seguidores apoyaron a la cantante y le aconsejaron que no hiciera caso a ese tipo de comentarios. "Ella solo hace su trabajo porque la vida continúa, pero nadie sabe cómo ella siente por dentro", "No le de importancia a comentarios sin fundamentos. Eres una joven de respeto. Y de tu hogar. Y el mundo sabe lo mucho que amas a tu esposo", "Eso tu baila, canta y disfruta. Que la tristeza no te deje caer". En estos momentos Pina se encuentra en el penal de Butner, en Carolina del Norte, donde finalmente cumplirá la condena de 41 meses de privación de libertad por posesión ilegal de armas.

