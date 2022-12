Natti Natasha confiesa que no ha tenido relaciones sexuales con Raphy Pina en la cárcel Según Natti, para ella tener relaciones sexuales con su pareja es una especie de "hobby". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de que en variadas ocasiones Natti Natasha ha visitado a Raphy Pina en la cárcel, la cantante y el productor musical no han podido volver a tener sexo, algo que antes hacían a diario, contó la misma cantante. "No [hay un día específico para visita conyugal], en la federal no. Lo he visitado sí, pero hay un plástico, por el covid-19 no te dejan tocarlo ni nada", confesó en el programa de radio El vacilón. Según Natti, para ella tener relaciones sexuales con su pareja es una especie de "hobby". "Todos los días [teníamos sexo], jurado, jurado, claro que sí", reveló. Natti Natasha y Raphy Pina Natti Natasha y Raphy Pina | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Por eso la cantante le ha dicho al productor boricua que, una vez en libertad, firmarán un "contrato" para recuperar todo este tiempo perdido. "Ya le dije: 'Mira, te estoy esperando por segundo, cuando tú salgas vamos a hacer un contratito, normal, [que diga] que diario eso tiene que estar ahí'", sostuvo. La mamá de Vida Isabelle, quien desde que su pareja entrara a prisión ha sido muy criticada por seguir adelante con su vida, restó peso al tema. "Es importante ocupar la mente. Cuando él estaba afuera y yo [salir a divertirme], no había problema [para quienes critican]". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Natti Natasha, Raphy Pina y Vida Credit: Instagram/@queenvidaisabelle "Cada vez que uno se despierta, recuerda qué es lo que está pasando en el momento, y uno dice: 'Espérate, vamos positivos', porque una tiene que darle esa buena energía a [mi familia]", dijo. Lo cierto es que la pareja, aunque lejos físicamente, se ha mantenido muy unida. Así lo demostró Pina en el pasado cumpleaños de Natti, donde además de las dos horas que pasaron juntos, este le regaló desde la cárcel un todoterreno Mercedes blanco que dejó a la cantante muy sorprendida.

