¡Mira el regalazo de Navidad que presume Natti Natasha! La cantante sorprendió a sus más de 20 millones de seguidores con un ostentoso obsequio Navideño de parte de su Santa Claus particular. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Al parecer la cantante de reguetón Natti Natasha sí se portó muy bien este año y así lo demuestra el regalazo de Navidad de parte de su mánager Pina Records, que le entregó ¡nada más y nada menos! que un lujoso Alfa Romeo. “Brum Brum Brum ¡Lo que me trajo [Santa Claus]! Gracias @pinarecords1 @alfaromeodesanjuan #AlfaRomeo. Feliz Navidad a todos”, comentó en su cuenta de Instagram. La intérprete del éxito “Criminal” también publicó la misma foto para su casi medio millón de seguidores en Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantautora dominicana lanzó el pasado febrero su primer álbum de estudio, IlumiNATTI y luego participó como jueza en el reality show Reina de la Canción de Univision, que fue producido por Daddy Yankee. Asimismo, ganó un Billboard como mejor Hot Latin Songs de la artista femenina del año. Natti se ha vuelto un referente de la música urbana y una sólida representante de la mujer en la industria gracias a sus colaboraciones con artistas como, entre otros, Bad Bunny, Farruko, Daddy Yankee, Sebastian Yatra o los Jonas Brothers. Advertisement

