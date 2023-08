Natti Natasha reaparece en redes muy sensual y con una advertencia tras la filtración de su foto desnuda Tras la filtración hace casi una semana de una foto suya desnuda, Natti Natasha regresó a las redes con una imagen muy sensual y una clara advertencia a quienes le quieran hacer daño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras unos días de silencio, Natti Natasha finalmente se pronunció sobre el escándalo causado por la filtración de una foto suya desnuda y una conversación con un hombre del que por el momento se desconoce la identidad. La dominicana, que había borrado todas las imágenes de su perfil de Instagram el día después de la filtración, regresó este martes a la red social con una foto sensual en bañador, hablando por teléfono con una copa en la otra mano y un mensaje que no deja dudas. "[¿] Chantajearme por una foto?" Somos más los [buenos] que los [malos]", dice el texto que acompaña a la imagen, que incluye una advertencia a alguien que no menciona. "Mejor la hago famosa. El jueves les cuento. Ahora te digo YO, #nopare". La dominicana borró la semana pasada todas las fotos de Instagram luego de que el programa de televisión puertorriqueño La Comay (Tele11) revelara una foto desnuda de la artista que supuestamente envió acompañada de un audio a un hombre al que llama "papi". "Hola papi, como siempre pensando en ti. Espero que te guste mucho, mucho", dice el audio revelado por el show, que también mostró mensajes de texto en los que Natasha le da "gracias por la noche" a su interlocutor, quien le responde diciéndole que descanse y agrega "GN Tasha" (buenas noches, Tasha). Natti Natasha Credit: John Parra/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Comay no identificó a la persona a la que la cantante aparentemente envió la foto, el audio y los mensajes, pero descartó que fuera la pareja de la artista, el empresario Raphy Pina, quien se encuentra desde el año pasado cumpliendo una pena de cárcel en una prisión federal. Ahora habrá que ver qué dice Natasha este jueves, cuando supuestamente contará su versión de esta polémica. ¿Quién será a la que quiere hacer famosa?

