Natti Natasha detiene el tráfico en Miami Beach y deslumbra toda vestida de blanco Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Natti Natasha Credit: Splash News / The Gorsby Group La esposa del empresario Raphy Pina deja a todos boquiabiertos con su espectacular look de mini y bustier. ¡También! Salma Hayek en cita romántica con su marido y Kim Kardashian con aretes de tarjeta de crédito, ¡míralos! Empezar galería Natti Natasha Natti Natasha Credit: Splash News / The Gorsby Group La cantante dominicana y esposa del empresario Raphy Pina impactó al aparecer toda vestida de blanco y mostrando muchas curvas al salir de un restaurante de Miami Beach, FL. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Salma Hayek y François-Henri Pinault Salma Hayek, François-Henri Pinault Credit: Backgrid UK/The Grosby Group La estrella mexicana y su marido aparecieron cual tortolitos agarrados de la mano y vestidos de punta en blanco para acudir a una boda en la romántica Venecia,, ¡awwww! 2 de 8 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian con aretes de tarjeta de credito Credit: Getty Images Este es el comentado look de Kim Kardashian quien apareció por las calles de Nueva York vestida de pies a cabeza con ropa y accesorios de Balenciaga ¡y usando unos coquetos aretes de tarjeta de crédito! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Ana de Armas ana de armas Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz cubana también arrancó suspiros en la Gran Manzana donde fue captada con este coqueto y romántico look. Recientemente la estrella de la nueva cinta Blonde rompió el silencio sobre su ex, Ben Affleck, asegurando que dicha relación la hizo sentir "en peligro e insegura". 4 de 8 Ver Todo Laura Flores Laua Flores en Despierta America Credit: Getty Images La actriz y cantante posa con los músicos en el set de Despierta America (Univision) en Miami, FL. 5 de 8 Ver Todo Ozuna y Scott Torch <p>Scott Torch —quien es reconocido por su trabajo con artistas como Ozuna (izq.,), Ariana Grande, Beyoncé y Christina Aguilera— acaba de anunciar su colaboración con Cuentas, una aplicación móvil que tiene el objetivo de apoyar a la comunidad hispana en Estados Unidos a través de sus servicios financieros".</p> Scott Torch —quien es reconocido por su trabajo con artistas como Ozuna (izq.,), Ariana Grande, Beyoncé y Christina Aguilera— acaba de anunciar su colaboración con Cuentas, una aplicación móvil que tiene el objetivo de apoyar a la comunidad hispana en Estados Unidos a través de sus servicios financieros". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rosalía Rosalía Credit: Backgrid/The Grosby Group Y por las calles del barrio de Soho, en Nueva York, la cantante española apareció haciendo unas compras en la boutique de Prada con su madre (izq.). 7 de 8 Ver Todo Diego Luna y Emilio Estefan Diego Luna y Emilio Estefan Credit: John Parra/Getty Images Un recuerdo del encuentro entre el protagonista de la nueva serie Andor (Disney+) y el legendario productor cubano (der.), a su paso por los estudios de Despierta America (Univision) en Miami, FL. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

