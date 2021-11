Natti Natasha sobre su nuevo reality: "Les abro las puertas de mi hogar, quiero que sean parte de mi familia" En entrevista con People VIP, la cantante Natti Natasha habla de su nuevo reality Everybody Loves Natti y las complejidades y obstáculos de la vida como inmigrante dominicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien muchas celebridades son bastante celosas a la hora de compartir detalles de su vida privada, la cantante Natti Natasha revela detalles íntimos de su vida privada, incluyendo la relación con su manager Raphy Pina en Everybody Loves Natti. En la serie de Prime Video, que cuenta con seis episodios y estrena el 19 de noviembre, la artista dominicana de 34 años narra detalles de su último album Nattividad, su vida familiar, sueños de fama internacional y una bebé sorpresa en camino. "La única manera que pude contarles todo el proceso a mis fans que me han seguido todo este tiempo, es haciéndolo de esta manera, con el reality", dijo la cantante en entrevista en People VIP. "Espero que con este reality puedan escuchar de mí, abrirles las puertas de mi hogar y que sean parte de mi familia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Everybody Loves Natti reality amazon prime video natti natasha Credit: Amazon Prime Video Más allá de su camino al éxito y la vida cotidiana en Miami con su familia creciente, los espectadores también podrán ver a Natti relatando en primera persona las dificultades personales que ha superado, como problemas de fertilidad y las complejidades y obstáculos de la vida como inmigrante dominicana. ¡Mira la entrevista completa en el video colgado arriba! ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

