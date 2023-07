Natti Natasha reacciona a filtración de una foto desnuda y a acusación de infidelidad Natti Natasha reaccionó con contundencia a la filtración de una foto en la que aparece desnuda y a la acusación de que le ha sido infiel a Raphy Pina, quien se encuentra internado en una prisión federal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La cantante Natti Natasha reaccionó con contundencia, aunque sin decir una palabra, al escándalo desatado tras la filtración de una foto en la que aparece desnuda y las acusaciones de que le ha sido infiel a su esposo, el empresario Raphy Pina. La dominicana borró todas las fotos de su perfil de Instagram, que cuenta con 36 millones de seguidores, luego de que el programa de televisión puertorriqueño La Comay (Tele11) revelara en su show del miércoles una foto desnuda de la artista que supuestamente envió acompañada de un audio a un hombre al que llama "papi". "Hola papi, como siempre pensando en ti. Espero que te guste mucho, mucho", dice el audio revelado por el show, que también mostró mensajes de texto en los que Natasha le da "gracias por la noche" a su interlocutor, quien le responde diciéndole que descanse y agrega "GN Tasha" (buenas noches, Tasha). Natti Natasha Natti Natasha | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images La Comay no identificó a la persona a la que la cantante aparentemente envió la foto, el audio y los mensajes, pero descartó que fuera Pina, quien se encuentra desde el año pasado cumpliendo una pena de cárcel en una prisión federal. People en Español se comunicó con el equipo de la artista, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta no es la primera vez que Natasha se enfrenta a acusaciones de infidelidad desde que el padre de su hija, Vida Isabelle, fue condenado a 41 meses de prisión en mayo del año pasado tras ser encontrado culpable de posesión ilegal de armas en el tribunal federal de Puerto Rico. Ya en un live en redes el pasado noviembre, Natasha paró los pies a una seguidora que le preguntaba sobre el tema: "Yo no soy como tú", le dijo. "Ladrón juzga por su condición". En una portada digital para People en Español el pasado marzo, la artista aseguró que su hija le ha obligado a sacar la fuerza para afrontar esta difícil etapa de su vida. "Ahora me toca sola, me toca darme ánimo", dijo.

