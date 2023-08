Natti Natasha reacciona tras críticas por mostrar demasiada piel La cantante dominicana Natti Natasha reaccionó así tras críticas en las redes sociales por sus fotos sexy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha disfrutó en el Desfile Dominicano en Nueva York, donde fue celebrada como la reina de este evento en la Gran Manzana. "Quería estar aquí para compartir con toda mi gente, para estar con la alegría que se necesita todos los días", dijo la cantante. Gelena Solano de El gordo y la flaca (Univision) le preguntó el secreto de su cuerpazo. "Ejercicio todos los días", dijo Natti, de 36 años. "Como super limpio, soy vegana, bueno vegetariana ahora porque estoy comiendo huevos". Al preguntarle sobre las críticas que ha recibido en las redes sociales por recientes fotos sexy, donde ha sido señalada por mostrar demasiada piel, Natti Natasha respondió "todo el mundo tiene su visión". Natti Natasha Credit: John Nacion/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La gente está encendida, pero los amo", dijo risueña. "Yo le digo a todas las mujeres que están allá afuera que siempre se encuentren, que sean felices con lo que ellas son, con lo que tienen, eso es lo que yo he encontrado en mí, ese sex appeal que todas las mujeres tienen, y que si no lo han encontrado que lo busquen". La intérprete de "La mejor versión de mí" no perdió la compostura y añadió: "Si se tiene hay que enseñar. Yo tengo derecho también".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Natti Natasha reacciona tras críticas por mostrar demasiada piel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.