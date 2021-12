Natti Natasha, Raphy Pina y dos de sus hijos en cuarentena tras dar positivos al coronavirus Natti Natasha y Raphy Pina informaron a sus seguidores que han dado positivo a la Covid-19, aunque afortunadamente la pequeña Vida Isabelle está fuera de peligro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha, Vida Isabelle, Raphy Pina y sus tres hijos Natti Natasha, Vida Isabelle, Raphy Pina y sus tres hijos | Credit: Raphy Pina/Instagram Natti Natasha y Raphy Pina informaron a sus seguidores que han dado positivo a la Covid-19, aunque afortunadamente la pequeña Vida Isabelle está fuera de peligro. De acuerdo con un comunicado emitido por la familia, también están contagiados dos de los hijos del productor boricua, Antonio Pina y Mía Pina. "¡Saludos a todos! Responsablemente queremos notificarles que tanto Natalia Gutiérrez, Rafael Pina , Antonio Pina y Mía Pina salimos positivo al Covid-19", informaron. "Tanto Rafael Jr, como Vida se encuentran actualmente muy bien y bajo estricta supervisión y estamos pendientes a cualquier cambio en su salud", añadieron. "Por favor aquellas personas que han estado cerca a nosotros en las pasadas 48 horas, les pedimos que se haga la prueba y se aísle en cuarentena. La pandemia del COVID nos puede tocar a cualquiera así que no baje la guardia, protéjase y póngase su refuerzo de la vacuna 🙏🏼 Los queremos, Familia Pina Gutiérrez", finaliza el comunicado. Ante esta noticia, los fans de la pareja le enviaron todos sus buenos deseos. "Pronta recuperación 🙏🏻", "Que estén bien, mucha salud 🙏🏼", "Que dios me los cuide siempre 🙏🏽 Mucha Salud y vida 😍", "Fuerza Natti 🙏🙏💪💪 y a todos", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores. Pina, quien se encuentra en arresto domiciliario mientras espera sentencia tras enfrentar cargos por una acusación de posesión de armas, apareció ayer en las redes para comunicar que no se sentía bien de salud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sorry, no estoy bien de salud. ¡Esta guerra sí que está dura!", dijo, y se le vio tosiendo y con aspecto enfermizo. "Estoy malo, por eso no he escrito nada", sostuvo. "Me está dando duro esto". Hasta el momento la familia no había revelado que se trataba de coronavirus. ¡Les deseamos a todos pronta recuperación!

