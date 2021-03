Raphy Pina contesta a haters que critican su lujoso estilo de vida con Natti Natasha La cantante dominicana Natti Natasha y su pareja, el empresario puertorriqueño Raphy Pina, dueño de Pina Records, compartieron un video en Instagram donde muestran su deslumbrante nido de amor y hablan del baby shower de su bebé. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Natti Natasha y su futuro esposo Raphy Pina tienen mucho que celebrar. Además del bebé que viene un camino, la pareja recién estrenó un deslumbrante hogar en Miami. Los ilusionados futuros papás compartieron un video en Instagram donde muestran su fabulosa mansión en Miami y comparten con sus seguidores divertidos momentos de su vida diaria. En el video aparecen disfrutando un cafecito en el muelle de su casa, con vista a una bahía con yates. En el fondo, se ve una moderna casa de dos pisos, con exterior de piedra y una hermosa piscina en un patio frondoso. Su perrita también los acompaña y le dicen a sus seguidores que estén pendientes al baby shower que pronto celebrarán. "Trabajé por lo material, pero más trabajé por la felicidad", escribió Pina en Instagram. "Hay una que se consigue con dinero, hay otra que se consigue por cómo seas como persona. Valora lo que te hace feliz, que lo otro lo puedes comprar. Besos para los que se alegran y abrazo para los que viven botando su odio en las redes sociales". Pina, quien es manager de Natti Natasha y de Daddy Yankee, también compartió una foto trabajando desde su piscina con el mensaje para los haters que critican su lujoso estilo de vida: "Trabajé pa' trabajar así". Junto a una foto navegando en su barco junto a la radiante embarazada, Pina añadió: "Me costó conseguir la vida que quería, ni se imaginan, pero lo logramos gracias a Dios. Me encanta que sean parte de esa felicidad". Natti Natasha y Raphy Pina Image zoom Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Felicidades a la pareja! ¡Que sigan lloviendo las bendiciones! Si quieres registrarte gratuitamente al evento Poderosas Virtual, donde Natti Natasha y otras estrellas participarán en paneles y charlas sobre sus vidas y labor, ingresa aquí. Poderosas Virtual tendrá lugar el próximo 26 de marzo, a las 8 p.m., hora del este de Estados Unidos.

