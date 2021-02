Close

Natti Natasha y Raphy Pina: sus fotos más románticas Por Lena Hansen Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Instagram/ Raphy Pina Natti Natasha y Raphy Pina van camino al altar. La pareja debutó en Instagram en enero, cuando también anunciaron su compromiso. La reggaetonera dominicana y su manager —el productor musical puertorriqueño, dueño de Pina Records— están felices tras compartir su amor con el mundo. Mira sus románticas fotos y mensajes en Instagram. Empezar galería Camino al altar Raphy Pina compartió una foto caminando por la playa en Puerto Rico de la mano de su amada. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Enamorados "#ToyBienEnamorao" fue el hashtag que usó el productor musical para declarar su devoción a su futura esposa. 2 de 10 Applications Ver Todo Cantando de felicidad La pareja compartió un video montando kayak y cantando juntos. "Estoy feliz", confiesa Natti Natasha. Su debut como pareja lo hicieron en el video musical "Inédito" del cantante español Rozzano, la nueva estrella de Pina Records. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Flotando Uno de los pasatiempos favoritos de los enamorados es navegar en el yate de Pina por playas de Puerto Rico. 4 de 10 Applications Ver Todo Siempre juntos Natti Natasha compartió esta foto con su futuro esposo, con quien comparte pasatiempos como montar kayak y jetskis. 5 de 10 Applications Ver Todo Antes que salga el sol La intérprete de "Antes que salga el sol" compartió junto a esta romántica imagen de un atardecer junto al mar la noticia de su compromiso. "Le dije que sí", expresó ilusionada. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bromistas Ambos tienen un gran sentido del humor. Aquí Pina bromea que va a pelear con su prometida por que ella apoya al equipo dominicano de beisbol mientras que él apoya al puertorriqueño. 7 de 10 Applications Ver Todo Gran equipo Acostumbrados a viajar juntos en jets privados, Pina y su estrella Natti Natasha hacen un gran equipo de trabajo. La pareja también pasa tiempo junto a Daddy Yankee y su esposa Mireddys, quienes han sido sus amigos durante años. "A trabajar, así que no más bote", escribió Pina junto a este video. 8 de 10 Applications Ver Todo En buena compañía Al anunciar su compromiso, Pina consintió a Natti con un brunch en su barco, junto a familiares y amigos. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Hechizo de luna "Buenas noches a los que están enamorados", escribió Pina junto a esta romántica foto con la cantante bajo la luna. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

