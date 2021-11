¡Así es la espectacular mansión de Natti Natasha y su pareja Raphy Pina! La pareja abrió las puertas de su hogar en Miami, un espacio lleno de luz, amplitud, amor ¡y muchas fotos de mami embarazada de su princesa Vida Isabelle! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde el calor de su hogar, Natti Natasha y su pareja Raphy Pina recibieron al equipo del programa Despierta América este domingo. Raúl González llegaba con peluche en mano para conocer a la princesa de una casa de ensueño, un espacio en el que la pareja cría con amor y entrega a Vida Isabelle. Desde la inmensa sala de esta mansión que la pareja tiene en Miami, sus protagonistas daban las gracias por todas las bendiciones recibida este año, especialmente su chiquitina. La casa en la que viven destaca por los espacios abiertos, la luz y, sobre todo, una decoración en la que Vida Isabelle es la gran protagonista. Desde que se accede a su nidito de amor, la entrada principal te recibe con imágenes de Natti embarazada, un proceso que representa un milagro y todo un sueño hecho realidad para la respetada artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La sala es también un homenaje a su chiquitina, en cuya televisión se pueden apreciar los dibujos animados que ve y la sillita de bebé donde se recuesta como toda una reina. El salón y la cocina están unidos al estilo americano y con una mezcla de decoración moderna a la vez que clásica. Los sofás blancos dan luz y espacio a la sala de estar que a su vez cuenta con un inmenso ventanal que conduce al jardín. Un hogar cuidado al detalle que, por encima de todo, transmite ese sentimiento de familia que la pareja ha sabido construir con gusto a la vez que amor. Una casa llenita de alegría y dicha donde construir recuerdos y criar a su consentida Vida Isabelle, quien, por cierto, acaba de cumplir 6 meses. ¡Felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Así es la espectacular mansión de Natti Natasha y su pareja Raphy Pina!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.