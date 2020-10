Natti Natasha debuta como productora en la nueva serie Bravas de YouTube ¿Cuándo se estrena?, ¿de qué se trata? La cantante dominicana anunció orgullosa este nuevo proyecto que consta de ocho episodios. ¡Te lo contamos todo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante dominicana Natti Natasha anunció su debut como productora ejecutiva de la nueva serie musical Bravas que se podrá ver en YouTube. La intérprete de “Qué mal te fue” hizo el anuncio a través de sus redes sociales, en las que invitó a sus seguidores a apoyar este nuevo proyecto que cuenta con 8 episodios y se estrenará el próximo 7 de octubre en su canal. Image zoom Instagram / Natti Natasha “Feliz de compartir el tráiler oficial de mi primer proyecto como productora ejecutiva Bravas, una serie de YouTube Originals. No se pierdan el estreno en mi canal de YouTube el 7 de octubre. ¡Espero que les guste!”, escribió en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bravas es una serie grabada en Puerto Rico que celebra la cultura y la música latina. Cada semana se podrá disponer de un nuevo episodio, según explicó la cantante a los medios de comunicación. "Bravas es eso: una chica dura", le dijo a Entertainment Tonight. “Van a por todo. Ves cómo salen de sus caparazones y dicen que estamos aquí y que no tenemos miedo de hablar. Decir las cosas que sentimos en una canción ". El show cuenta la historia de tres amigas que buscan encontrar su lugar en el mundo, tanto a nivel personal como artístico. Juntas aprenderán que para “superar su pasado y abrirse paso al futuro deberán unir sus voces, cueste lo que cueste”. La serie fue creada por el director de video clips y películas dominicano Jessy Terrero y cuenta con la producción ejecutiva de Wisin, Raphy Pina y Arí Maniel Cruz, además de Natasha.

