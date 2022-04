Tras borrar sus fotos junto a Raphy Pina, Natti Natasha comparte contundente mensaje El mensaje de la cantante dominicana no pudo ser más claro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha defiende a Raphy Pina Credit: Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard Sonaron las alarmas luego de que Natti Natasha borrara todas las fotos de Raphy Pina de su cuenta de Instagram. De inmediato, cibernautas empezaron a especular sobre una posible crisis en su relación. El suceso sucedió a pocos días de que se conozca la condena que le tocará al empresario tras ser encontrado culpable de posesión ilegal de armas lo cual se complica aún más luego de que la fiscalía federal en Puerto Rico también lo acusara de proporcionar declaraciones falsas de sus millonarios ingresos. Un día después de que la intérprete de "Ram pam pam" borrara sus fotos, Raphy calmó las aguas al publicar un video en sus redes junto a su hija Vida Isabelle y Natti. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El video que publicó Pina junto a su hija y la cantante Ahora, es la mismísima cantante de 35 años quien rompió el silencio a través de un mensaje que compartió en sus historias de Instagram. "Nunca me he caracterizado por controversias. Ahora mucho menos", dijo la estrella dominicana. "Sus problemas son mis problemas, y lo batallaremos juntos". natti natasha sobre controversia borra fotos raphy pina Credit: Natti Natasha Instagram El "cuarto oculto" en su casa en Puerto Rico Fue en enero cuando aparecieron una serie de fotografías de lo que había dentro de un cuarto oculto en la casa del productor en Puerto Rico. En dichas imágenes se aprecian dos pistolas, 12 cartuchos de municiones y una caja fuerte con un sobre que contenía documentos. Además había gruesos fajos de billetes. Raphy Pina Raphy Pina | Credit: IG/Raphy Pina De acuerdo con el diario local El Vocero de Puerto Rico, las imágenes fueron divulgadas por la fiscalía encargada del caso "a petición de la defensa del productor musical con el propósito de que la presentación se agregara a los argumentos finales del expediente del caso". Pina fue encontrado culpable de posesión ilegal de armas el pasado 22 de diciembre, por lo que podría ser condenado a una pena de hasta 20 años de prisión.

