¡Natti Natasha causa furor en lencería! Nattis Natasha subió la temperatura a causa de una fotografía que dio a conocer públicamente y donde deja al descubierto su escultural y bien torneada figura. Una revolución se originó cuando Natti Natasha dio a conocer una imagen donde luce su escultural y bien torneada figura en sexy lencería. En dicha instantánea se puede apreciar a la cantante ataviada en un body blanco; además, porta una toalla enredada en la cabeza, en color azul. Usa una gargantilla y aretes a juego en color plata con pedrería. A su espalda, hay una pared de mosaicos blancos. Está en lo que parece ser un baño; por ello, a su espalda, hay una pared de mosaicos blancos. "Valgo mucho más de lo que imaginabas", es el texto que utiliza Natti Natasha para acompañar la fotografía. "La mejor versión de mi". RELACIONADO: Natti Natasha revela impactante anécdota detrás de cámara del video con Romeo Santos Image zoom (Photo by John Parra/Getty Images) Los cibernautas no pudieron resistirse ante la sensual imagen y de inmediato lanzaron una serie de halagos a la intérprete de "Deja tus besos"; algunos aprovecharon también para felicitarla por su trabajo musical. "No me alcanzarían las palabras del diccionario para describir tu belleza", dijo un fanático. "Una de las mujeres más lindas del mundo", agregó otro. "Preciosa, hermosa, divina; una diosa", mencionó un seguidor "Muy bella eres mi amor yo quisiera robarte un beso de tu boca", comentó un usuario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Bella Natti me encantas eres una chama full luchadora sigue adelante que tienes mucho futuro y cosas que hacer en esta vida me encantan tus canciones, y la verdad vales oro nena", expresó alguien más. "Inigualable no tiene réplica ella es única digna de admirar. Dios te bendiga y mantenga tu vida llena de amor y éxitos", advirtió un cibernauta. Los mensajes continúan y ya suma más de un millón 128 mil me gusta. Parece que Natti Natasha no solo sorprende a nivel profesional.

