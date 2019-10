Natti Natasha revela impactante anécdota detrás de cámara del video con Romeo Santos La artista dominicana reveló que se tuvo que enfrentar uno de sus miedos más grandes. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Natti Natasha estrenó el remix oficial de su tema “La mejor versión de mi” junto a Romeo Santos el pasado viernes. A menos de una semana de su lanzamiento, el videoclip del tema tiene más de 14 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. El videoclip esta épica colaboración de la cantante dominicana con el Rey de la bachata ilustra la historia de una mujer que ya no quiere perder el tiempo en una relación sin futuro. Dando a sus seguidores un vistazo tras bastidores de las grabaciones del video en el que los protagonistas, Natti y Romeo, actuaron en una serie de escenas que incluían una zambullida en una piscina para lograr las tomas artísticas que vemos durante todo el video, la intérprete de “Pa’ mala yo”, reveló que se tuvo que enfrentar uno de sus miedos más grandes. “Cuando hace un frío de 50 grados F en [New Jersey] pero Fernando Lugo y Romeo Santos crean esta idea fenomenal del agua para una chica que no sabe nadar. Valió la pena ¿si o no? ¡Para mi SIIIII!”, escribió en el calce del video detrás de cámaras. Santos compartió el mismo video con su propio comentario. “Lo que ustedes se disfrutan en 4min, nos demora a nosotros a veces 3 días de filmación 😜. Ese día hacía un frío ca@%!”, escribió. Pero Natti no fue la única que sufrió por no saber nadar. Tal parece que Romeo “casi se ahora”, comentó el director de video Fernando Lugo. De las grabaciones siempre quedan anécdotas, por suerte, Natti compartió su secreto con todos nosotros. ¿Ya vieron el video? Advertisement EDIT POST

