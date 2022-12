Natti Natasha pasa dos horas junto a Raphy Pina por su cumpleaños: ¡y mira el regalo con que la sorprendió! Natti celebró su cumpleaños el 10 de diciembre, y a ambos les permitieron dos horas juntos en una fecha tan especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos tiempos no han sido los mejores para Natti Natasha y Raphy Pina, desde que el productor musical entrara a la cárcel por posesión ilegal de armas de fuego. No obstante, la pareja siempre ha encontrado la manera de burlar la distancia y permanecer lo más juntos posibles, justo como el día en que la cantante cumplió sus 36 años. Fue el pasado 10 de diciembre que Natti celebró su cumpleaños, y ambos dieron a entender que les habían permitido dos horas juntos en una fecha tan especial. Ese día, desde la cárcel de Carolina del Norte, Pina envió un emotivo mensaje para la madre de su hija, Vida Isabelle. "Eres una excelente hija, el amor que tienes por tus padres es muy especial, por tus hermanos, y familiares. Eres esa amiga que se puede confiar", escribió. "Eres la compañera perfecta porque además de admirarte como artista, eres tan compatible conmigo que hasta sabes lo que pienso y eso es difícil de conseguir en la vida", aseguró. "Hoy aunque no esté fisicamente, te lo escribo públicamente para que el mundo sepa que estoy ORGULLOSO de TI , te convertiste en una LIDER, una LEONA que aunque el LEON está encerrado, saliste a trabajar y ha demostrar que con FE y con valentía si se puede lograr", sostuvo. Pina dejó ver que les habían dado "dos horas" juntos, que aunque es poco tiempo pudo aprovechar mucho. "Gracias por pasarla de una manera inusual, pero al menos dos horas que nos dan seremos más que felices. Lo más importante, estamos vivos con salud y más comprometidos que nunca y pronto nos abrazaremos", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN El productor también la sorprendió con un increíble jeep que le envió envuelto en papel de regalo y globos rojos, algo que hizo llorar a la cantante. "Lejos, pero aquí. Nunca dejas de sorprenderme, nunca dejas de ser tú", escribió Natti ante la sorpresa. "Nunca dejas de hacerme sentir la mujer más feliz del mundo. Pasé mi cumple contigo, y esas dos horas fueron la mejor celebración porque nos olvidamos de todo. Mi mejor amigo, mi media mitad".

