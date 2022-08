Natti Natasha revela la herencia que le ha dejado a su hija Vida Isabelle Natti Natasha dijo que la niña "se parece mucho a su papá", pero tiene un rasgo que le viene directamente de su mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Raphy Pina entrara a prisión tras ser declarado culpable por posesión ilegal de armas de fuego, Natti Natasha ha tenido que tomar el mando de la familia y dedicar el mayor tiempo posible a la hija de ambos, la pequeña Vida Isabelle. Aunque es cierto que está siendo difícil, la cantante dominicana hace lo mejor posible por transmitirle sus enseñanzas, ¡y ya dijo que le había heredado algo en vida! Según reveló Natti en en el programa de televisión mexicano Venga la Alegría, la niña "se parece mucho a su papá", pero tiene un rasgo que le viene directamente de su mamá. "Tiene una marca que yo tengo atrás en el cuello roja", aseguró. Natti Natasha Natti Natasha junto a su familia | Credit: IG/Queen Vida Isabelle Pero no es lo único, ya que Vida Isabelle ha heredado el cabello de su mamá. "Tiene mi cabello, es espectacular", dijo la cantante. Lo cierto es que Natti está disfrutando mucho esta etapa de ser madre y ver cómo su hija va aprendiendo, tal como disfrutó cuando la pequeña dio sus primeros pasos. "Es tan importante el balance porque así uno puede formar parte de los momentos tan importantes como verla caminar, escucharla decir sus primeras palabras", dijo. Raphy Pina, Vida Isabelle y Natty Natasha Raphy Pina, Vida Isabelle y Natty Natasha | Credit: Raphy Pina/Instagram "Ella me da mucha felicidad y de todo lo que ocurre en el día uno tiene que encontrar la felicidad", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Natti también ha estado muy enfocada en su carrera profesional desde que se convirtió en madre, esto no le ha impedido dedicarle el tiempo necesario a su hija, algo que ha aprendido a sobrellevar. "No sé en qué momentos supe balancearlo, pero yo creo que eso salió bastante natural", sostuvo. "Se me dio ser madre y busco la manera de sí o sí, le entrego mi tiempo completo a ella antes de subir a una tarima", indicó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Natti Natasha revela la herencia que le ha dejado a su hija Vida Isabelle

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.