Al cantar su nuevo tema "La falta que me haces", descalza y al borde de las lágrimas en los Latin American Music Awards, Natti Natasha hizo llorar a muchos con su emotiva interpretación de este tema que le dedicó a su prometido Raphy Pina. "Por si me estás viendo Raphy, todos te amamos", le dijo ante las cámaras al productor musical y empresario puertorriqueño, dueño de Pina Records, quien está encarcelado desde mayo del 2022.

"Dije: 'No sé si me voy a poner a llorar en el mismo medio de la canción, pero voy a hacer esto'. Un momento que para muchos fue un momento vulnerable de Natti, para mí fue un momento de empoderamiento", comparte la intérprete en exclusiva con People en Español. Cuando Pina —su manager, su pareja y el padre de su hija Vida Isabelle— fue sentenciado a más de tres años de prisión tras ser encontrado culpable de posesión ilegal de armas, Natti confiesa que el mundo se le vino abajo.

"Yo no sabía nada, fue un momento de tanto shock que tú simplemente no sabes nada. Literal", confiesa la artista, quien ha logrado sacar adelante a su hija y su carrera musical durante este difícil momento en su vida personal. "Me enorgullece la fuerza que me he dado yo misma, me enorgullece que he sacado una sonrisa cuando quizás en un momento decía: '¿Dios mío, cómo voy a hacer esto?'", revela la cantante dominicana de 36 años, quien brilló en el festival de Coachella junto a Becky G y ha lanzado nuevos temas como "Algarete" y "To esto es tuyo". Eso además de triunfar como empresaria con su marca de vino rosado Tasha y como promotora de las nuevas locaciones de la cadena de restaurantes Sugar Factory en Miami Beach y en Times Square en Nueva York.

Su hija es su mayor motivación y sus dos años los celebró por todo lo alto en una fiesta en Miami en mayo, donde asistieron Chingui, Monty y Mia, los hijos adolescentes de Pina. "Siempre nos comunicamos, siempre compartimos", dice la cantante sobre sus hijastros. "Ellos han apoyado mucho. Somos una familia muy unida. Ellos aman a su padre y tienen mucha fe. Su papá los preparó muy bien para muchos procesos y para ser unos chicos tan jóvenes, han sido muy positivos".

El Día de las Madres lo pasó en casa con su bebé, quien le regaló un cuadro de rosas que pintó con sus manitas. "Fue la primera vez que recibo regalo de ella. Fue muy especial. Ella fue donde mí, me miró, volteó su cuadrito, me explicó a su manera que lo hizo con sus manos. Fue bello", cuenta Natti. También recibió una emotiva muestra de amor de Pina, quien está cumpliendo una sentencia de 41 meses por posesión ilegal de armas de fuego: su prometido le mandó globos y una carta escrita e ilustrada por él.

"Dentro de lo limitado, la comunicación es libre, nos hemos acostumbrado a la rutina de los emails. Lo visualizo más como las cartas de los tiempos de antes para que sea más romántico, y es un lado que no habíamos experimentado el uno del otro", dice sobre su futuro esposo, de 44 años, con quien se comunica también por llamadas, poniéndole a su hija al teléfono para que escuche su voz. "Es ese reto de un día para otro no ver a esa persona que estaba contigo todo el tiempo", añade sobre su amado. "Ha sido un reto no verlo, no sentirlo todos los días, pero hemos buscado una manera de dejarnos sentir. La distancia nos ha vuelto más cercanos".

La mamá primeriza agradece el apoyo de sus padres, que se mudaron en diciembre de República Dominicana a una casa a unos pasos de la suya en Miami que les compró Natti. Ellos y una prima la ayudan con la niña para que ella pueda continuar con sus compromisos laborales. "Ella me despierta, ella es mi reloj, mi alarma, me da besos, me abraza para despertarme o me jala el pelo", cuenta risueña sobre su rutina con su bebé. "Bajamos, desayunamos. Luego la baño, la llevo al patio para que coja brisa, sienta la naturaleza, conecte, jugamos afuera. Me gusta tenerla cerca, me encanta dormir con ella, despertarme con ella".

Si bien este año que lleva ya alejada de su prometido ha sido doloroso, Natti ha mantenido el barco a flote sin ahogarse en sus penas. "Son experiencias que me han hecho aprender de mí misma, de mi entorno, de todo lo que yo puedo dar en los momentos más difíciles", afirma. "Me ha hecho probarme a mí misma que sí puedo y eso me ha dado hambre de seguir".

A continuación, la cantante comparte más sobre este momento en su vida y cuenta cuáles son sus fuentes de fuerza e inspiración.

Natti Natasha Digital Cover Credit: Pina Records

Háblanos de tu hija Vida Isabelle. ¿Cómo te llena de fuerza?

[Cumplió] dos años el 22 de mayo. Ella ha cambiado mucho. Todo lo que le vas enseñando lo aprende en un día. Caminar, hablar, las cosas que le voy enseñado, pintar, inglés, español. Ella es tan inteligente, Dios la bendiga. Se lo tengo que agradecer mucho a Dios porque la salud de un hijo de uno es lo más importante del mundo.

¿Cómo es tu rutina con tu hija?

Ella me despierta, ella es mi reloj, mi alarma, me da besos, me abraza para despertarme o me jala el pelo. Bajamos, desayunamos, le hago su desayuno, las cositas que a ella le gustan. Luego la baño, la llevo al patio para que coja brisa, sienta la naturaleza, conecte, jugamos afuera. Luego entra y trato de darle manualidades. Si hay trabajo en la mañana que tengo que completar está mi familia que me ayuda con ella —mi mamá, mi prima— nos vamos turnando. Aprendí a balancear mi trabajo con compartir con ella en todos los sentidos. Trato de siempre si voy al estudio llegar un momento a la casa y compartir con ella. La llevo al museo. Ella todavía está en la casa conmigo y con mis familiares, pero aquí le enseño todo lo que ella necesita aprender por ahora. Pronto va a la escuela, cuando ya aprenda a hablar un poquito más. Está mi mamá en la casa, mi prima, hay una chica que viene tres días a la semana. Si voy a unos premios ella va conmigo porque me gusta ir con la niña. Trato de que ella siempre esté conmigo. Cuando viajo me acompaña. Si es un viaje de una semana, trato de llevármela, si es un solo día no. Me gusta tenerla cerca, me encanta dormir con ella, despertarme con ella. Quiero que vea y sienta y aprenda que mamá está trabajando y que vea todo lo que hago.

Vida Isabelle y Natti Natasha Vida Isabelle y Natti Natasha | Credit: Instagram/@queenvidaisabelle

¿Cómo es tu comunicación con Raphy?

Unos días antes del Día de la Madre, recibí una carta que él personalmente la pintó. Él sabe que yo visualizo a Vida como una mariposa, una mariposita, así que ese fue el concepto de la carta y la pintó, me escribió. También me envió globos, siempre hace algo especial. Siempre decimos cuando hablamos que al revés que quizás otras personas, la distancia ha hecho el vínculo más fuerte.

Dentro de lo limitado, la comunicación es libre, nos hemos acostumbrado a la rutina de los emails. Yo lo visualizo más como las cartas de los tiempos de antes para que sea más romántico, y es un lado que no habíamos experimentado el uno del otro. También le dan cierto tiempo de llamadas y por ese medio nos comunicamos, o envío las fotos que quiero enviarle y se las envío por correo, y ahí aprovecho y le hago cartas. Le digo cómo ha ido la semana, todo lo que ha ido pasando. Es otro lado que no habíamos tocado, y uno se va a adaptando a todas las situaciones y uno busca lo mejor de todos los momentos.

¿Cómo ha sido para ti estar alejada de él físicamente?

Él es mi mano derecha, también es mi pareja, compartimos 24 horas al día 7 días a la semana. Es mi mejor amigo, el padre de mi hija. Es ese reto de un día para otro no ver a esa persona que estaba contigo todo el tiempo, que disfrutábamos nuestra presencia. Podíamos sentarnos a beber café el día entero o pasarla trabajando, compartiendo ideas. Ya uno se va acostumbrando, adaptando, esperas la llamada o el email. Ha sido un reto de esa manera, no verlo, no sentirlo todos los días, pero hemos buscado una manera de dejarnos sentir. La distancia nos ha vuelto más cercanos.

Fue un reto pero me ha hecho crecer, aprender de mí misma. Nunca lo había hecho sola, pero ahora me toca sola, me toca darme a mí misma ánimo. Antes de un show íbamos el y yo, y él era quien me acompañaba y me decía: 'You can do this' [Tú puedes hacerlo]. Quizás ahora yo me lo tengo que imaginar: 'Él, en este momento, me diría esto, y yo sé que ambos queremos este resultado, así que déjame hacerlo'. Ahora lo que me motiva es que Vida me vea. Cuando tengo una presentación, sé que ella la va a ver y va a estar emocionada. También lo hago para que [Raphy] la vea. Quiero que él esté feliz. Todo eso me ha hecho llevar la delantera por mí misma. Son experiencias que me han hecho aprender de mí misma, de mi entorno, de todo lo que yo puedo dar en los momentos más difíciles. Me ha hecho probarme a mí misma que sí puedo y eso me ha dado hambre de seguir.

Natti Natasha Digital Cover Credit: Felipe Cuevas

¿Qué es lo que más te enorgullece de lo que has logrado y aprendido de ti durante esta etapa?

Me enorgullece la fuerza que me he dado yo misma, me enorgullece que he sacado una sonrisa cuando quizás en un momento yo decía: '¿Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto?' Trabajar duro y ver el resultado y ver el apoyo de la gente, ver cómo he podido hacer crecer una empresa como el proyecto de Tasha. He podido seguir sacando música que a la gente le ha gustado. Tengo un proyecto a punto de salir. Hay muchas cosas que todavía no he tenido la oportunidad de mostrarle al público que están ahí, que están en crecimiento que no he podido completar y están a punto de salir.

Son cosas que me miro a mí misma y es como si fuera una niña y me digo: 'Vas a tener un reto muy grande pero lo vas a sobrepasar, lo vas a sobrellevar.' Yo ni eso lo quiero decir porque cuando le dices a Dios: 'Este es el reto más grande', él te envía otro. Cuando yo estaba en Nueva York que no tenía nada, decía: 'This is the biggest challenge [Este es el mayor reto]', y después vino otro reto. ¡Y después de ese reto, vino otro reto! De eso se va tratando la vida, de retos. Vamos a decir, entonces, que hasta ahora este ha sido el reto más grande, el proyecto más grande que voy a tener en mi vida es Vida. Ella me ha dado tanta fuerza. Ya todo lo veo como: 'Girl, you can do this [chica, tú puedes lograrlo]'.

"Me enorgullece la fuerza que me he dado yo misma, me enorgullece que he sacado una sonrisa cuando quizás en un momento yo decía: 'Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto?'" Natti Natasha

Raphy Pina, Vida Isabelle y Natti Natasha Credit: Instagram/@queenvidaisabelle

Háblanos de tu faceta de empresaria con el vino Tasha y el restaurante Sugar Factory.

Tasha es un proyecto tan lindo y tan especial. Probé Tasha cuando estaba probando los diferentes mixes, quería ver cuál era mi favorito, y cuando lo probé fue cuando había dado a luz y dije: 'Este es el vino'. Me involucré en todo el proyecto, en mi imagen, y ver el crecimiento que ha tenido Tasha. Pude ir a Bordeaux, donde se hace Tasha; es un lugar tan mágico, tan lindo. Se hace en los viñedos naturales. Es tan bello ver el proceso de algo que disfruto tanto: el color, el porqué las burbujas son tan perfectas que no te abruman. Para mí Tasha es un bebé y [me gusta] ver que la gente lo disfruta tanto. Yo fui a Bordeaux con la niña, pude ver otro lugar con ella. Es un lugar tan romántico, tan antiguo. Fuimos a París. Cuando fui a una discoteca en París llevé Tasha y en ese momento creció porque en esa discoteca compraron Tasha. Ahí ya venden Tasha y nos hemos ido expandiendo.

Pronto vamos a ir a República Dominicana. Estamos en el número uno en Puerto Rico como vino rosado espumoso. Llegamos a Florida, donde estoy viviendo. [También] hice una asociación con Sugar Factory. Yo ni me lo creo. [Verme en] una empresa tan grande que yo siempre había sido fanática. Yo vivía en New York y veía Sugar Factory y era tan cool. La comida es super rica, es un lugar divertido. Por el día puedes llevar a los niños y en la noche ir con tus amigas. Tengo mis propias bebidas con Tasha, tengo margaritas. Hay una que se llama Nati Vice, otra que se llama Ram pam pám. Hay una bebida que tiene glitter. Cuando yo vivía en República Dominicana para mí eso era como 'wow' y lo estoy viviendo en este momento.

¿Qué proyectos musicales tienes en puertas?

En la música tengo un proyecto que no ha salido todavía. Hay muchos géneros, pero ver el impacto que tuvo "La falta que me haces"... Cuando canto la balada en los premios [Latin American Music Awards] lo hice por placer, porque era un mensaje que le quería llevar a Raphy. Cuando canto la canción que estoy descalza en el escenario, que creo que nadie se dio cuenta. Dije: 'No sé si me voy a poner a llorar en el mismo medio de la canción, pero voy a hacer esto'. Un momento que para muchos fue un momento vulnerable de Natti, para mí fue un momento de empoderamiento. Fue una canción que la compuso Joss Favela, quien también hizo "La mejor versión de mi". Cuando estábamos componiendo y la estaba grabando, dije: 'No sé cómo voy a hacer esto', pero lo hice. Ver el impacto que tuvo "La falta que me haces" en los premios, con la gente... En mi caso, fue para Raphy. Pero vi a personas que se lo estaban dedicando a sus madres, a sus parejas, a personas que no estaban con ellos en ese momento, que estaban en otro país, personas que extrañaban, que les hacían falta, que tuvieran vida o no tuvieran vida. Eso fue muy impactante para mi porque dije: 'Uno pasa por momentos fuertes y hay personas que están pasando por momentos fuertes también', y uno se apoya. Es especial, es mágico.

¿Cuando Raphy va a la cárcel, sentiste que ese sería el final de tu carrera?

No sabía, no sabía nada. Fue un momento de tanto shock que tú simplemente no sabes nada. Literal. Verme con la niña y ver como Raphy y yo hemos trabajado tanto esta carrera, con amor, por gusto. Yo sigo cantando por gusto, lo sigo haciendo porque me llena de vida, lo disfruto, quiero llevar un mensaje de quien soy como mujer, de quienes somos las mujeres, de los momentos que pasamos. Y coincidencialmente estoy pasando por un reto. La gente se dio cuenta que este momento de reto y de aprendizaje se los estoy compartiendo y me abrí completamente, honestamente para todo el mundo. Si quieren aprender de este momento que lo aprendan, si puede servir de ejemplo que sirva de ejemplo.

La gente ha apoyado demasiado, ha apoyado mucho, sigue apoyando y para mí me llena de más energía, sigo trabajando con más fuerza, con mucho más amor. Esa canción que la canté en ese momento recibí tanto apoyo que ahora decidí hacerla en bachata. Es una bomba, sale en junio. Yo pensaba trabajarla en bachata, pero un grupo de músicos de la República se tomó el atrevimiento de empezarlo antes que yo y me mandan un video de los músicos, uno tocando el bajo, otro tocando la guitarra. Ellos lo hicieron, es una locura. Me empiezan a enviar videos de los músicos trabajando. Esa fue una de las muestras de apoyo que yo recibí de la gente, de mi tierra natal, una bachata. Va para afuera esta bachata, la gente la tiene que escuchar.

"Estoy pasando por un reto. La gente se dio cuenta que este momento de reto y de aprendizaje se los estoy compartiendo y me abrí completamente, honestamente para todo el mundo. Si quieren aprender de este momento que lo aprendan, si puede servir de ejemplo que sirva" Natti Natasha

Natti Natasha Digital Cover Credit: Felipe Cuevas

¿Cómo es tu relación hoy con los hijos de Raphy, se siguen viendo?

Siempre nos comunicamos, ellos vienen para Miami los fines de semana, siempre compartimos. Ellos lo han recibido muy positivamente. Ellos han apoyado mucho. Somos una familia muy unida. Ellos aman a su padre y tienen mucha fe. Su papá los preparó muy bien para muchos procesos y para ser unos chicos tan jóvenes, han sido muy positivos.

¿Crees que tu hija Vida siente la ausencia de su papá?

Yo sé que ella siente una diferencia porque fue un cambio, pero estaba muy pequeña. Yo lo pongo muy presente. No siento que ella sabe tanto. Ella siempre siente la presencia de su papá, cuando él llama yo lo pongo en speaker y ella siempre escucha su voz. Tengo un muñeco que tiene la voz dentro con las cosas que él le dice, como: 'Dime, dime, dime, dime'. Tengo videos de él con ella. El siempre le envía fotos, peluches, cosas que hacen allá adentro, porque ellos hacen muchas artesanías. En la casa hay muchas fotos alrededor así que ella definitivamente sabe quién es su papá.

¿Qué te trae paz y alegría en estos momentos difíciles?

Mi hija, mi familia, compartir con ellos siempre me llena de energía. Escribir esas cartas [a Raphy], mi música. Yo entro al estudio y me he puesto mucho más creativa que antes. Estoy muy emocionada de que la gente escuche todo lo que he venido haciendo, porque dentro de todo lo que está pasando siempre me mantengo positiva, con música alegre. Ese es el outlet de uno y con mi hija soy muy consciente de siempre mantenerme positiva, siempre llevarle esa energía fresca, que ella también pueda disfrutar su niñez. A pesar de las situaciones que pasen alrededor es importante que ella aprenda de eso. Pero es muy importante que ella tenga una base linda de su niñez, porque yo tengo recuerdos muy lindos de la mía. Ese proceso de tratar de enseñarle a ella lo lindo que es la vida me ha enseñado a mí, y me ha llevado a mí a mi niñez un poquito.

¿Qué proyectos vienen para el resto del 2023?

Vienen varios proyectos. Yo sigo con Tasha porque sigue creciendo gracias a Dios, nuevas canciones, nuevas locaciones con Sugar Factory [en Times Square de Nueva York] que para mí es un sueño hecho realidad. Viene un proyecto demasiado lindo de música que grabé hace poco y que le he dado un finiquitazo. Ya lo hemos limpiado para que salga este año. Tiene muchas sorpresas para la gente. Serán sencillos primero y será un disco.