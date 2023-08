¡Natti Natasha sube la temperatura en Miami Beach con diminuto bikini! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Natti Natasha Credit: Manny Hernandez/The Grosby Group El bañador de la cantante urbana apenas cubre su impactante fisonomía ¡aquí hace calor!. Además, Bad Bunny y Kendall Jenner acaramelados y Jacky Guerrido celebra gran estreno, ¡míralos! Empezar galería Bad Bunny y Kendall Jenner Bad Bunny y Kendall Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group La parejita se dejó ver por West Hollywood después de acudir al show de comedia de Dave Chapelle. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Natti Natasha Natti Natasha Credit: Manny Hernandez/The Grosby Group La cantante urbana reapareció en la playas de Miami Beach, FL., a solo día de que estallara el escándalo por la aparición de una foto suya al desnudo y acusaciones de infidelidad. Ella ha roto el silencio al respecto lanzando incluso una advertencia a quienes quieren hacerle daño. 2 de 6 Ver Todo Esai Morales, Lidmila Dayer y Jackie Guerrido jacky guerrido esai morales Credit: Mezcalent Los actores (izq.) y la periodista puertorriqueña se reunieron en el estreno de la cinta Me, a Journey Within, en Los Ángeles, CA. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Lourdes Stephen Lourdes Stephen vacaciones Credit: Cortesía La presentadora de Al rojo vivo (Telemundo) compartió esta bonita postal de sus vacaciones por España donde visitó Sevilla, Valencia, Madrid y otras ciudades junto con su hijo Michel Víctor (izq.), su marido y otros familiares. 4 de 6 Ver Todo Jessica Rodríguez jessica rodriguez despiertaamerica Credit: Mezcalent La bella modelo, fashionista y reportera venezolana de Despierta América hace un divertido gesto mientras probaba un bocado en el set del show de Univision en Doral, FL. 5 de 6 Ver Todo ¡Puras risas! <p>¡Y cómo no se iba a divertir! Miren nada más la fiesta que se armó en el set del programa gracias al chef Pepín (izq.), Jomari Goyso (centro) y Raúl González quienes se divirtieron en grande en La casita de Despierta América.</p> Credit: Mezcalent ¡Y cómo no se iba a divertir! Miren nada más la fiesta que se armó en el set del programa gracias al chef Pepín (izq.), Jomari Goyso (centro) y Raúl González quienes se divirtieron en grande en La casita de Despierta América. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

